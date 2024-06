Dan državnosti znanim obrazom pomeni veliko: Ponosni smo, da smo Slovenci

Kljub številnim odrskim izkušnjam, med drugim tudi v tujini, je nastop na državni proslavi zagotovo nekaj posebnega. "To je v bistvu že tretja državna proslava na Kongresnem trgu, na kateri pojem in vsakič sem zelo počaščena, da sem lahko del tega. Ta letošnja pa je meni še posebej blizu, saj obožujem vse skladbe, ki so bile izbrane v program, tako da se zelo veselim," je povedala Raiven, Monika Avsenik in Luka Sešek pa sta priznala, da imata pred nastopom malo treme. "Trema je absolutno že prisotna, saj nisi vsak dan na takem odru in pred takim občinstvom, tako da so živci že na svojem mestu," je dejala pevka pred nastopom, pevec pa je dodal: "Tremo imamo verjetno zato, ker je tu toliko policije, toliko varovanja, da se počutimo zelo varno, ampak hkrati je to nekaj nevsakdanjega za nas pevce."

Kljub tremi so vseeno oddelali z odliko in s svojim nastopom dokazali, da so ponosni Slovenci. Že v mladosti so se sicer zavedali, da je rojstni dan Slovenije izjemen praznik in še danes imajo lepe spomine na praznovanja, pa čeprav so se v tistih letih komaj rodili. Kako se znani obrazi dneva državnosti spominjajo iz mladosti? "Vedno smo izobesili zastavo čez stranski balkon. Oče se je vedno trudil z vezicami, letos bomo to obeležili malo drugače. Ponosni, da smo Slovenci in da smo se leta 1991 odcepili in da smo sedaj svoji in sami," je povedal Luka. "Meni veliko pomeni ta dan, tudi svojo avtorsko glasbo sem vedno ustvarjala v slovenščini. Sem zavedna Slovenka, ponosna na našo kulturo in jo želim ohranjati naprej tudi s svojo glasbo," je zaupala letošnja evrovizijska predstavnica, Monika pa je zaključila: "Vseeno sem rojena bolj proti koncu devetdesetih, zato nimam veliko spominov, se pa na dan državnosti vedno obesi zastavo, misli pa posvetimo temu, da smo hvaležni, da je tako, kot je in da so si naši predniki izborili, da smo samostojni."