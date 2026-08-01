Dan ljubezni po Emkejevo

Svatje na Emkejevi poroki smo s komadom Petek zdaj lahko vsi. Prijetno je spremljati presrečnega Mr. Simpatika in njegovo izvoljenko ter ostale goste na čagi v belem, ki se je sicer zgodila že pred časom. Ob tem je Petek v resnici zelo dober song, ki bi po slogovni terminologiji lahko zašel celo med soft-rock. Vzorec, ki ga je izrabil Emkejev najzvestejši producent Vid Hrga, je prav tosmerne Steely-Danovske sorte. Soulman Žan Videc je s komadom Neznano zmagal na predlanskih Melodijah sonca in morja. Tako ali tako pa nas z obiljem mehkega pop-soula, in to ne naključno, zadnja leta najbolj uspešno hrani prav dinamična mariborska scena. V bistvu gre za novodoben, hiphopovski Dan ljubezni. Čestitamo.