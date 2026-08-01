Dan ljubezni po Emkejevo

EMKEJ - Petek
Svatje na Emkejevi poroki smo s komadom Petek zdaj lahko vsi. Prijetno je spremljati presrečnega Mr. Simpatika in njegovo izvoljenko ter ostale goste na čagi v belem, ki se je sicer zgodila že pred časom. Ob tem je Petek v resnici zelo dober song, ki bi po slogovni terminologiji lahko zašel celo med soft-rock. Vzorec, ki ga je izrabil Emkejev najzvestejši producent Vid Hrga, je prav tosmerne Steely-Danovske sorte. Soulman Žan Videc je s komadom Neznano zmagal na predlanskih Melodijah sonca in morja. Tako ali tako pa nas z obiljem mehkega pop-soula, in to ne naključno, zadnja leta najbolj uspešno hrani prav dinamična mariborska scena. V bistvu gre za novodoben, hiphopovski Dan ljubezni. Čestitamo.
Ocena: 5
ALMOST MONDAY - Delicate
Svež indie-pop komaj tri leta delujoče ekipe Almost Monday je doma lahko edino v Kaliforniji. Kajti tudi komad Delicate, ki namiguje na skorajšnji izid drugega albuma ustvarjalnega tria, zveni povsem evropsko, pri čemer je njihova sproščena, mestoma celo nihilistično-sanjava funky-disco vibracija podobna tudi številnim avstralskim bendom. Tako se Norvežan Boy Pablo in Novozelandka Benee veselijo uspehov svojih glasbenih žlahtnikov.
Ocena: 4
TOKIO TEA ROOM - All Night
Tokyo Tea Room najdemo na angleškem jugovzhodu. Tam nastaja ta čudovit dream-pop. All Night je del prvega kontingenta bolj resno predstavljenih skladb te obetavne zasedbe. Albuma še ni izdala. Saj je res, da z bendom Tokyo Tea Room ne odkrivamo kakšnega posebej inovativnega popevkarskega paravana, toda velja si zapomniti, da nas mimo neznosne vročine lahko povede edino mirnejša muzika. Namig velja za ves dan, še bolj pa za vso noč.
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