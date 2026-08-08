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Dan ljubezni po Emkejevo

Ljubljana, 08. 08. 2026 11.00 pred dvema dnevoma 2 min branja 2

Avtor:
Matjaž Ambrožič
NOVA Matjaž Ambrožič

Nov video spot posnel kar na Majini poroki.

EMKEJ - Petek

Svatje na Emkejevi poroki smo s komadom Petek zdaj lahko vsi. Prijetno je spremljati presrečnega Mr.Simpatika in njegovo izvoljenko ter ostale goste na čagi v belem, ki se je sicer zgodila že pred časom. Ob tem, da je Petek v resnici zelo dober song, ki bi po slogovni terminologiji lahko zašel celo med soft-rock. Vzorec, ki ga je izrabil Emkejev najzvestejši producent Vid Turica, je prav tosmerne Steely-Danovske sorte. Soulman Žan Videc s komadom Neznano zmagal na predlanskih Melodijah sonca in morja. Tako ali tako pa nas obiljem mehkega pop-soula, in to ne naključno, zadnja leta najbolj uspešno hrani prav dinamična mariborska scena. V bistvu gre za novodoben, hiphopaški Dan ljubezni. Čestitamo.

 

Ocena: 5


ALMOST MONDAY - Delicate

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Svež indie-pop komaj tri leta delujoče ekipe Almost Monday je doma lahko edino v Kaliforniji. Kajti tudi komad Delicate, ki namiguje na skorjašnji izid drugega albuma ustvarjalnega tria, zveni povsem evropsko, pri čemer je njihova sproščena, mestoma celo nihilistično-sanjava funky-disco vibracija podobna tudi številnim avstralskim bendom. Tako se Norvežan Boy Pablo in Novozelandka Benee veselijo uspehov svojih glasbenih žlahtnikov.

 

Ocena: 4

 

TOKIO TEA ROOM - All Night

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Tokyo Tea Room najdemo na angleškem jugo vzhodu. Tam nastaja ta čudovit dream-pop. All Night je del prvega kontingeta bolj resno predstavljenih sklad te obetavne zasedbe. Albuma še ni izdala. Saj je ras, da z bendom Tokyo Tea Room ne odkrivamo kak posebej inovativen popevkarski paravan, toda velja si zapomniti, da nas mimo neznosne vročine lahko povede edino mirnejša muzika. Namig velja za ves dan, še bolj pa za vso noč.

 

Ocena: 4

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KOMENTARJI2

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HardKore
08. 08. 2026 12.18
Ooo sivonja se je oglasil...
Odgovori
+4
4 0
osiveli_ritmični_gimnastik
08. 08. 2026 15.17
Verjamem da onaniral preden si zapisal komentar.
Odgovori
-5
0 5
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