Dan Reynolds o novem albumu: To je iskren zapis o mojem počutju

Dvoumnost naslednjega albuma Imagine Dragons se začne pri naslovnici. Dve figuri stojita v daljavi, ločeni z zahajajočim soncem. Ali pa to vzhaja? Vodilni pevec in tekstopisec Dan Reynolds , ki je o tem sanjal, vidi oboje . "Ne moreš zares ugotoviti, ali je sončni zahod ali vzhod, potem pa pred njim stojita dve osebi, ki sta nekako ločeni. To res nekako tematsko povzame moje občutke med poslušanjem albuma," je povedal za tuje medije. "Je začetek nečesa novega ali je to konec nečesa? Sončni zahod in sončni vzhod se mi vedno zdita tako. Lahko bi bilo karkoli."

Od paranoične hip-hop-rock uvodne pesmi Wake Up – z Reynoldsovim petjem: "Vsi prihajajo pote. Zbudi se!" – do mirne, zibajoče se Take Me to the Beach je jasno, da album Loom z devetimi skladbami ni samo ena stvar.

To je prvi album po Reynoldsovi ločitvi od glasbenice Aje Volkman in vsebuje pesmi o tem, kako iti naprej. Sončna spogledljiva pesem Nice to Meet Ya, a tudi pogled nazaj, kot je grenko-sladka In Your Corner z besedami:"Obrnila si mi hrbet/In zdaj smo tukaj." in Don't Forget Me z besedilom: "Očitno sva se izgubila v soju luči." "Samo začnem ustvarjati in nastane, kar nastane. Tak sem že od svojega 12. leta. Poskušam ne razmišljati preveč," je razložil Reynolds in dodal:"To je le iskren zvočni, lirični zapis tega, kako se počutim v tem trenutku."