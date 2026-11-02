Slovo od bližnjih navdih za nove pesmi slovenskih glasbenikov

Rok Lunaček, gonilna sila skupine Flirrt in avtor številnih uspešnic drugih slovenskih glasbenikov, je ob izkušnji umiranja očeta svoja čustva prelil v pesem. Pesem je zdaj dokončala skupina Pop X z zmagovalko šova Slovenija ima talent – Aljo Krušič na vokalu.

Izguba ljubljene osebe je k pisanju spodbudila tudi Evo Boto. Nova pesem je nastala iz osebne izkušnje, ki jo je pevka dolgo nosila v sebi. V njej je prvič iskreno spregovorila o svojem žalovanju in strahu pred izgubo bližnjih. Pesem, posvečena pokojnemu botru, pa ne govori le o slovesu, temveč predvsem o ljubezni, ki ostane tudi takrat, ko ljubljene osebe ni več ob nas.

Eva Boto FOTO: Lana Mršnik

"Pesem Samo ta večer je zame ena tistih pesmi, ki nosi posebno težo, ker za njo stoji resnična življenjska zgodba. Napisala sem jo o svojem botru, ki sem ga izgubila tri leta nazaj. To sem sprejela kot moj način žalovanja. Eden mojih največjih strahov v življenju je namreč izguba bližnjih in o tem zelo težko govorim. Verjetno sem zato raje napisala pesem o tem," je dejala Korošica.