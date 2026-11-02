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Glasba

Slovo od bližnjih navdih za nove pesmi slovenskih glasbenikov

Ljubljana, 02. 11. 2026 12.01 pred 14 minutami 2 min branja 0

Avtor:
Simon Vadnjal E.K.
Eva Boto

Slovo od bližnjega pa je lahko tudi povod za nastanek nečesa lepega – tako za Evo Boto kot Roka Lunačka. Oba je izguba ljubljene osebe spodbudila k ustvarjanju pesmi – to je način žalovanja in predelave čustev, pravijo glasbeniki, ki so na dan spomina na mrtve izdali nove pesmi.

Rok Lunaček, gonilna sila skupine Flirrt in avtor številnih uspešnic drugih slovenskih glasbenikov, je ob izkušnji umiranja očeta svoja čustva prelil v pesem. Pesem je zdaj dokončala skupina Pop X z zmagovalko šova Slovenija ima talentAljo Krušič na vokalu.

Izguba ljubljene osebe je k pisanju spodbudila tudi Evo Boto. Nova pesem je nastala iz osebne izkušnje, ki jo je pevka dolgo nosila v sebi. V njej je prvič iskreno spregovorila o svojem žalovanju in strahu pred izgubo bližnjih. Pesem, posvečena pokojnemu botru, pa ne govori le o slovesu, temveč predvsem o ljubezni, ki ostane tudi takrat, ko ljubljene osebe ni več ob nas.

Eva Boto
Eva Boto
FOTO: Lana Mršnik

"Pesem Samo ta večer je zame ena tistih pesmi, ki nosi posebno težo, ker za njo stoji resnična življenjska zgodba. Napisala sem jo o svojem botru, ki sem ga izgubila tri leta nazaj. To sem sprejela kot moj način žalovanja. Eden mojih največjih strahov v življenju je namreč izguba bližnjih in o tem zelo težko govorim. Verjetno sem zato raje napisala pesem o tem," je dejala Korošica.

Eva je želela s pesmijo predati sporočilo, ki presega žalost in izgubo. Verjame namreč, da bolečina ob izgubi ljubljene osebe nikoli povsem ne izgine, ampak sčasoma spremeni svojo obliko. "Velikokrat slišimo, da čas zaceli vse rane. Sama pa mislim, da jih ne zaceli nujno v celoti. Sčasoma se samo naučimo živeti z njimi. Tudi bolečina nikoli zares ne izgine – samo spremeni obliko," je sklenila pevka. Pesem zato ni zgolj žalostna pripoved o slovesu, temveč tudi poklon ljubezni, spominom in vsemu, kar ljudje pustijo v nas.

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Rok Lunaček Flirrt Pop X Alja Krušič Eva Boto

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