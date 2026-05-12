Danes bo znanih prvih deset finalistov Evrovizije 2026

V prvem polfinalnem večeru bodo nastopili predstavniki Moldavije, Švedske, Hrvaške, Grčije, Portugalske, Gruzije, Italije, Finske, Črne gore, Estonije, Izraela, Nemčije, Belgije, Litve, San Marina, Poljske in Srbije.

Lani je v švicarskem Baslu slavil avstrijski pevec JJ z operno balado Wasted Love, zato se Avstrija kot država gostiteljica in velika četverica (Francija, Nemčija, Italija in Združeno kraljestvo) neposredno uvrstijo v veliki finale. Se pa bosta Nemčija in Italija predstavili na prvem polfinalnem večeru, Avstrija, Francija in Združeno kraljestvo pa v drugem. Takrat imajo te države tudi pravico do glasovanja. Deseterica najboljših držav iz vsakega polfinala bo izbrana na podlagi glasovanja občinstva ter gledalcev in poslušalcev po vsem svetu in strokovne žirije. V veliki finale 70. tekmovanja za pesem Evrovizije, ki bo v soboto, se bo na tak način uvrstilo 20 držav.

Največja sprememba letošnje Evrovizije v primerjavi z lanskim letom je tako prav vrnitev glasov žirije v oba polfinalna večera. Lani so bile namreč v obeh polfinalnih večerih skladbe za finalni večer izbrane izključno na podlagi glasov občinstva. Razmerje med glasovi žirije in glasovi občinstva pa bo, tako kot to velja za veliki finale, 50:50. Stavnice največ možnosti za evrovizijsko zmago letos pripisujejo Finski, Grčiji in Danski.

V luči preteklega vojnega dogajanja na območju Gaze in sodelovanja Izraela na letošnjem tekmovanju za pesem Evrovizije na Dunaju letos ne bo peterice držav, med njimi je tudi Slovenija. Poleg nje so se za bojkot odločile še Islandija, Irska, Nizozemska in Španija. RTV tudi ne bo neposredno prenašala letošnjega evrovizijskega dogodka.

Letos ni prvič, da bi se katera država iz takšnih ali drugačnih razlogov odločila za bojkot tekmovanja, se pa je tekmovanje za pesem Evrovizije tokrat zaradi pozivov po izključitvi Izraela znašlo sredi ene najresnejših kriz doslej.

Tekmovanje za Pesem Evrovizije bo po letu 2015 zopet na Dunaju.