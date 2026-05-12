Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Glasba

Danes bo znanih prvih deset finalistov Evrovizije 2026

Dunaj, 12. 05. 2026 17.44 pred 15 minutami 2 min branja 1

Avtor:
STA K.A.
Tekmovanje za Pesem Evrovizije bo po letu 2015 zopet na Dunaju.

V dunajski Stadthalle bo nocoj prvi polfinalni večer letošnjega 70. tekmovanja za pesem Evrovizije, ki bo prinesel prvih deset predstavnikov, ki se bodo na sobotnem velikem finalu potegovali za evrovizijsko zmago. Skupno bo nocoj moč slišati in videti 17 skladb. Drugi polfinalni večer z 18 nastopajočimi bo v četrtek.

V prvem polfinalnem večeru bodo nastopili predstavniki Moldavije, Švedske, Hrvaške, Grčije, Portugalske, Gruzije, Italije, Finske, Črne gore, Estonije, Izraela, Nemčije, Belgije, Litve, San Marina, Poljske in Srbije.

Evrovizija
Evrovizija
FOTO: Profimedia

Lani je v švicarskem Baslu slavil avstrijski pevec JJ z operno balado Wasted Love, zato se Avstrija kot država gostiteljica in velika četverica (Francija, Nemčija, Italija in Združeno kraljestvo) neposredno uvrstijo v veliki finale. Se pa bosta Nemčija in Italija predstavili na prvem polfinalnem večeru, Avstrija, Francija in Združeno kraljestvo pa v drugem. Takrat imajo te države tudi pravico do glasovanja.

Deseterica najboljših držav iz vsakega polfinala bo izbrana na podlagi glasovanja občinstva ter gledalcev in poslušalcev po vsem svetu in strokovne žirije. V veliki finale 70. tekmovanja za pesem Evrovizije, ki bo v soboto, se bo na tak način uvrstilo 20 držav.

Preberi še Kaj (zaenkrat) pravijo evrovizijske stavnice?

Največja sprememba letošnje Evrovizije v primerjavi z lanskim letom je tako prav vrnitev glasov žirije v oba polfinalna večera. Lani so bile namreč v obeh polfinalnih večerih skladbe za finalni večer izbrane izključno na podlagi glasov občinstva. Razmerje med glasovi žirije in glasovi občinstva pa bo, tako kot to velja za veliki finale, 50:50. Stavnice največ možnosti za evrovizijsko zmago letos pripisujejo Finski, Grčiji in Danski.

Evrovizija 2026
Evrovizija 2026
FOTO: Profimedia

V luči preteklega vojnega dogajanja na območju Gaze in sodelovanja Izraela na letošnjem tekmovanju za pesem Evrovizije na Dunaju letos ne bo peterice držav, med njimi je tudi Slovenija. Poleg nje so se za bojkot odločile še Islandija, Irska, Nizozemska in Španija. RTV tudi ne bo neposredno prenašala letošnjega evrovizijskega dogodka. 

Preberi še Razdor med zvezdniki: eni za, drugi proti Izraelu na Evroviziji

Letos ni prvič, da bi se katera država iz takšnih ali drugačnih razlogov odločila za bojkot tekmovanja, se pa je tekmovanje za pesem Evrovizije tokrat zaradi pozivov po izključitvi Izraela znašlo sredi ene najresnejših kriz doslej.

Tekmovanje za Pesem Evrovizije bo po letu 2015 zopet na Dunaju.
Tekmovanje za Pesem Evrovizije bo po letu 2015 zopet na Dunaju.
FOTO: Profimedia

Ker bo v prvem polfinalnem večeru nastopil tudi izraelski predstavnik Noam Bettan s skladbo Michelle, bodo na Dunaju danes pripravili propalestinske proteste. Po napovedih organizatorjev je pričakovati približno 500 udeležencev. Za četrtkov drugi polfinalni večer in sobotni veliki finale pa so napovedani propalestinski protesti s približno 3000 udeleženci. Za varnost bo v času evrovizijske vročice na Dunaju vsak dan skrbelo več sto pripadnikov varnostnih organov.

evrovizija prvi polfinale dunaj protesti glasba pesem evrovizije 2026

Umek na svoj spektakel povabil tudi svojo varovanko Gajo Prestor

Zadovoljna.si Kakšne so napovedi za drugi polfinalni večer?
Zadovoljna.si Razkrivamo nove polfinaliste, ki se bodo borili za mesto na finalnem odru
24ur.com Kdo se bo uvrstil v polfinale?
24ur.com Predstavilo se bo prvih pet polfinalistov šova Slovenija ima talent
24ur.com Kakšen je vizualni in zvočni koncept 69. tekmovanja za pesem Evrovizije?
24ur.com Ne zamudite, nocoj bosta znana druga dva finalista
24ur.com Nocoj v boj za finale še zadnjih pet polfinalistov
Priporoča
  • katalog
  • hladilnik
  • lounge set
  • robotska kosilnica
  • robot za bazen
  • traktrorska kosilnica
  • bazen
  • žar
  • kosilnica
  • senčilo za balkon
  • senčnik
  • kuhinja
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
pojokov
12. 05. 2026 17.59
Na katerem kanalu to gledam? :)
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Nina Osenar razkrila, kakšna mačeha je v resnici
Zakaj "pridni otroci" pogosto potlačijo čustva
Zakaj "pridni otroci" pogosto potlačijo čustva
Ko starša vlečeta vsak v svojo smer: kaj to naredi otroku?
Ko starša vlečeta vsak v svojo smer: kaj to naredi otroku?
S 15 let mlajšim pri 44 letih dobila drugega otroka
S 15 let mlajšim pri 44 letih dobila drugega otroka
zadovoljna
Portal
Tako razkošno je Helena praznovala svoj rojstni dan
Znana Slovenka se je ločila po več kot 20 letih skupnega življenja
Znana Slovenka se je ločila po več kot 20 letih skupnega življenja
Krilo, ki je to pomlad osvojilo modne navdušenke
Krilo, ki je to pomlad osvojilo modne navdušenke
Zabaviščni park blizu Dunaja, za katerim norijo vsi Slovenci
Zabaviščni park blizu Dunaja, za katerim norijo vsi Slovenci
vizita
Portal
Novinarka po hudem padcu z višine okreva od poškodb obraza
Epidemija sodobnega časa, ki ne boli
Epidemija sodobnega časa, ki ne boli
Kardiologi opozarjajo: kuhajte doma in jejte počasneje
Kardiologi opozarjajo: kuhajte doma in jejte počasneje
Previdno: teh štirih pijač ne mešajte z zdravili
Previdno: teh štirih pijač ne mešajte z zdravili
cekin
Portal
Priložnost v Ankaranu: hišo ponujajo po nižji ceni
Slovenci plačujemo ceno, o kateri nihče noče govoriti
Slovenci plačujemo ceno, o kateri nihče noče govoriti
Izjemen poziv premierja: manj voženj, več dela od doma – in brez porok v tujini
Izjemen poziv premierja: manj voženj, več dela od doma – in brez porok v tujini
Znana pevka nad Samsung: zaradi ene fotografije zahteva kar 15 milijonov dolarjev
Znana pevka nad Samsung: zaradi ene fotografije zahteva kar 15 milijonov dolarjev
moskisvet
Portal
Ujeta skupaj: Lindsey Vonn in mladi smučar sprožila val govoric
To je ključna sestavina vašega piknika
To je ključna sestavina vašega piknika
Luka Dončić pojasnil, zakaj letos ne bo igral za Slovenijo
Luka Dončić pojasnil, zakaj letos ne bo igral za Slovenijo
Dramatičen prizor: motor obvisel s semaforja nad križiščem
Dramatičen prizor: motor obvisel s semaforja nad križiščem
dominvrt
Portal
Najboljša drevesa za vrt: te vrste izboljšajo zrak in hladijo okolico
Ljudje množično prinašali ptičje mladiče v veterino
Ljudje množično prinašali ptičje mladiče v veterino
Švedska metoda čiščenja: skrivnost vedno svežega doma brez stresa
Švedska metoda čiščenja: skrivnost vedno svežega doma brez stresa
Dodatek, ki izboljša rast paradižnika
Dodatek, ki izboljša rast paradižnika
okusno
Portal
Ne parmezan ali olje: revni dodatek, ki testenine dvigne na višji nivo
Prihaja ohladitev: 5 enolončnic, ki pogrejejo in nasitijo
Prihaja ohladitev: 5 enolončnic, ki pogrejejo in nasitijo
Okusna priloga, ki dolgo ohranja sitost in nima veliko kalorij
Okusna priloga, ki dolgo ohranja sitost in nima veliko kalorij
Kako kuhati s 5 evri na dan (in še vedno dobro jesti)
Kako kuhati s 5 evri na dan (in še vedno dobro jesti)
voyo
Portal
Kavarna na Balkanu
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški
Sanjski moški
Blanca
Blanca
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1713