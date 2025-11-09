Svetli način
Daniel Caesar vijuga med soulom in gospelom

09. 11. 2025

Matjaž Ambrožič
Kanadski neo-soular med favoriti za še enega grammyja.

DANIEL CAESAR - Son of Spergy

Najti vse razloge za največji albumski uspeh kanadskega neo-soularja ni preprosto. Toliko bolj ker je vsebinski profil Caesarjevih štirih albumov gradira, in to obratno sorazmerno. Artisti navadno začnejo kot plahi alternativci, v primerih Caesarjeve soul- in neo-soularske klike. To praviloma pomeni, da iz raznoterih mehkih eksperimentov (kompozicijskih in/ali produkcijskih) pevci in avtorji kasneje izoblikujejo izraze, ki so bližje slogovni središčnici ali veljavnim (historičnim) oblikovnim standardom. Toda Caesar, ki je začetno razvijah bolj klasičen, delno starikav R&B, podoben izrazom Leona Bridgesa in Angleža Michaela Kiwanuke, je svoj novi album namenoma sestavil kot nehomogeno celoto. Zanimiva je tudi lirična smer le-te. Daniel Caesar opeva proces ponovnega zbližanja z družino, še posebej z ambicioznim očetom (Jamajčan Norwill Simmonds - Spergy), ki je tudi sam pevec gospela. Tako je eden od vrhuncev dela prav njun duet naslovljen Baby Blue. Gospelovski predznak je mojstrsko, torej diskretno pripisan vsaj polovici pesmi, še zlasti tisti, ki vztraja z akustično spremljavo. Tudi ta kombinatorika, - umirjen in upočasnjen semi-gospel -, je dokaj nenavadna. Leta 2019 celo prejemnik grammyja (skupaj s kolegico H.E.R.) za najboljšo R&B interpretacijo je na Son of Spergy kar dvakrat v goste zvabil neo-folk progresivce Bon Iver (songa Moon in Sins of the Father). Skladba Touching God (vključuje tudi angleško-ameriškega avtorja Caesarju sorodnega muzikalnega tipa Blooda Orangea ter izjemno gospel-soularko Yebbo) kljub svoji mininalistični zasnovi raznaša neverjetno močno sporočilnost. Call On Me je Caesarjev odločen kitarski preblisk po vzoru Stevea Lacyja, kar le še potrjuje eksotičen značaj pesmi. Kljub temu, da učinkuje sanjavo in lebdeče, songu Who Know ne gre pripisati kaj drugega kot nalezljivo čarobno karizmo. Zgolj in samo za sladokusce, pa vendar zavidljivo 4.mesto na ameriški lestvici - delo Son Of Spergy in njegov avtor Daniel Caesar se vpisuje na seznam najbolj žlahtnih stvaritev sezone.

 

Ocena: 4,5

