Daniel Popović bo zaradi plagiata tožil ameriškega pevca The Weeknd

Pevec Daniel Popović, ki se ga večina spomni po večnem hitu Džuli, bo v kratkem tožil enega najbolj uspešnih ameriških glasbenikov. Daniel namreč meni, da je The Weeknd za svoj hit Save your Tears melodijo ukradel v njegovi pesmi Znam da ti si ta iz začetka 90. let prejšnjega stoletja.

Daniel Popović FOTO: Miro Majcen "Najeli smo odvetniško pisarno, založbo, ki bo nekako postala 'lastnik' te moje pesmi, da bomo lahko nadaljevali s tožbo, tako da je ta pogodba že v pripravi. Ko uredimo ta prepis, nadaljujemo z ukrepanjem. Pa kar bo, bo," je dejal Daniel Popović, poroča In magazin. Pravi, da ga melodija pesmi tujega zvezdnika spominja na njegovo pesem in da bo zato vložil tožbo. Pevec sicer v znamenju tožbe praznuje 50 let glasbene kariere, za katero pravi, da je bila od samega začetka več kot zabavna. Ob jubileju pa je s singlom Tijesan kaput napovedal tudi izid novega albuma. "S pesmijo Tijesan kaput sem želel opozoriti, da se vsi na nek način počutimo tesno v svoji koži in da včasih želimo pobegniti od vsega, dati duši prostor, da pobegne kam drugam in v tej pesmi, ki je balada , čudovita ljubezenska pesem, govorim točno o tem," je povedal Daniel.