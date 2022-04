Buryana: Prava družba lahko nariše spomine, ki bodo trajali večno

Pod okriljem svoje matične agencije Metropola Media, se pevka po skladbi Vidi se lahko pohvali z novo avtorsko skladbo, ki je nadaljevanje njene začrtane pevske poti. Buryana je na glasbeni sceni od leta 2018, od takrat pa je izdala že osem avtorskih skladb, med katere ne štejemo kompilacij, duetov in remiksov.

Kot pravi Buryana, se je v teh letih iskala v glasbenem žanru, ki jo bo dokončno opredelil kot glasbenico in bo dejansko v glasbo dala dušo in srce. V letu 2021 ji je to končno uspelo z skladbo Vino sladko ter Vidi se, ki sta bili redno predvajani na slovenskih radijskih postajah. Skladba Vidi se je celo dosegla 11 mesto najbolj predvajanih domačih skladb v Sloveniji v januarju. Tu je nova skladba Pijana noč, ki je nadaljevanje začrtane glasbene usmeritve. Buryana je tudi tokrat sodelovala s svojo utečeno ekipo prijateljev, ki je poskrbela za zvočno podobo že pri prejšnjih dveh omenjenih skladbah; Pod glasbo in besedilo se vnovič podpisuje Rok Lunaček, za aranžma in produkcijo pa je znova poskrbel Krešimir Tomec.

icon-expand Buryana FOTO: osebni arhiv izvajalke

"Pijana noč je pesem za vse nas, ki se na zabavah radi objamemo in zapojemo. Pijani od ljubezni, objemov, vina ali dobrih ljudi – vseeno je, kaj prinese veselje dobremu človeku; Le prava družba namreč lahko nariše spomine, ki bodo trajali za vedno," o skladbi razmišlja Buryana in še doda:

"Pijana noč je tako že moja tretja skladba, ki tako kot Vino sladko in Vidi se nagovarja mlade po srcu, tiste, ki smo v zadnjih dveh letih še kako pogrešali iskren stik oči in dlani v krogu ljudi, ki jih imamo najbolj radi – in seveda glasbo ter dobre koncerte."

icon-expand Pijana noč je njena tretja skladba. FOTO: osebni arhiv izvajalke

Videospot je pevka spet zaupala ekipi RoxPro pod režijsko taktirko Roka Maverja. Videospot je bil posnet v salonu motorjev Harley Davidson v Ljubljani, pod okrilje katerega spada tudi klub Two Riders Bar. Glede na tekst pesmi je bila lokacija idealna za povezavo zvoka in slike. Kot vedno ni manjkalo prigod, ki pritičejo snemalnemu dnevu, vendar je na koncu pomembno, da smo vsi set zapustili z nasmeškom na licu.

icon-expand Buryana se predstavlja z novo pesmijo in videospotom. FOTO: osebni arhiv izvajalke

Buryano lahko ujamete na koncertnih odrih širom Slovenije, kjer se predstavlja s svojim bendom. "Poletje bo pestro," pravi nasmejana in vedno dobre volje, saj prihaja iz Zreč.