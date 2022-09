Danijela Burjan – Buryana z novo skladbo Ajde mali, vozi

Pod okriljem svoje matične agencije se pevka po skladbah Vino sladko, Vidi se in Pijana noč lahko pohvali z novo avtorsko skladbo, ki je nadaljevanje njene začrtane pevske poti.

Buryana je na glasbeni sceni od leta 2019 in je izdala že devet avtorskih skladb, v njen bogat repertoar pa se uvrščajo tudi kompilacije, dueti in remiksi.

icon-expand Buryana FOTO: osebni arhiv izvajalke

Priljubljena pevka ob izidu nove pesmi pravi, da so ženske tiste, ki delajo najboljše žurke. Ob tem se naveže na svežo skladbo Ajde mali, vozi, ki jo ta mlada in talentirana pevka posveča vsem odločnim ženskam: ''Vse smo že doživele, da je do nas pristopil tip, ki mu nikakor ne moreš dopovedati, da ni zate. No, tole je pesem za takšne neugodne situacije,'' v smehu pove Štajerka in dodaja: ''No, zdaj mu lahko zavrtite pesem.''

Pevka pravi, da je bil po skladbah Vino sladko, Vidi se in Pijana noč, čas za nekaj izrazito drugačnega. Pesem je namreč produkcijsko in melodično korak naprej od prejšnjih skladb. ''Želela sem ustvariti pesem z izrazitim ženskim sporočilom in sem zato tudi sodelovala z Rokom Lunačkom pri besedilu – želela sem nekaj, kar lahko s puncami zapojem na poti na žur in z žura. Pesem, ki jo zavrtimo na ves glas, pri tem pa ima izrazito žensko noto.'' ''Res pa je, da nova pesem predstavlja drugo plat Buryane. Prejšnje pesmi opevajo romantiko in ljubezenska razmerja s srečnim koncem, ni pa v življenju vedno vse lepo, tudi v ljubezni ne. Ravno zato sem sodelovala v nastajanju besedila, da v tekst prelijem tudi del svojih čustev,'' je še pojasnila.

icon-expand Spot je nastajal tudi v prostorih boksarskega kluba. FOTO: osebni arhiv izvajalke

Pesem je ustvarila ista ekipa kot zadnje tri Buryanine skladbe, torej Rok Lunaček in Krešimir Tomec, ki o pevki pravi: ''Vedno znova sem fasciniran nad njenimi glasovnimi zmožnostmi. Na hitro lahko zapoje isto stvar v različnih izvedbah. Vedno upošteva navodila producenta, pa vendar ostane svoja in je pravi užitek z njo ustvarjati.''