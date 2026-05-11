Glasba

Dare Kaurič predstavlja Bedaka

Ljubljana, 11. 05. 2026 18.53 pred 4 urami 1 min branja 1

Avtor:
Polona Zoja Jambrek E.M.
Dare Kaurič predstavlja Bedaka

Primorski glasbenik Dare Kaurič po lanski zmagi na festivalu Melodije morja in sonca predstavlja novo skladbo z naslovom Bedak. Besedilo za pesem je napisal Drago Mislej Mef, ki je eden ljubših Kauričevih domačih avtorjev. Pesem ostaja zvesta latino ritmom, ki jih Kaurič rad prepleta s svojo prepoznavno energijo, besedilo pa govori o izgubi ljubezni, občutkih krivde in spoznanju, da ljubezni ni mogoče nadzorovati. Videospot za pesem so posneli v Rudniški dvorani, scenarij zanj pa je napisal kar Kaurič sam.

"Res je, po novem se k mojemu imenu zraven zdaj pripisuje še besedica bedak," se je pošalil Dare Kaurič in pojasnil: "To pa zato, ker je to naslov mojega novega singla. Mislim, da je to en tak fajn poleten komad, narejen v stilu, ki mi najbolj paše, torej malo latino. Komaj čakam, da pride v vaše možgane."

"Besedilo za ta komad je napisal Drago Mislej - Mef in vem, da sem ga kar nekaj časa prosil, da bi mi napisal kakšen tekst. In jaz sem že pozabil, da sem mu kaj rekel, da mi pošlje, in kar naenkrat dobim mail, v glavi maila pa piše 'Dare Kaurič, Bedak'," se je v smehu spominjal Kaurič. "Mef je kot vedno car in je zadel žebljico na glavico."

"Kot vedno poudarjam, najbolj uživam v tem, da komade ustvarjam, pišem scenarije, kot recimo tudi za tega zlatega bedaka, in kam me bo odnesla pot, ne vem. Kot zmeraj pravim 'pojdi s tokom'," nam je še zaupal pevec.

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

fihner
11. 05. 2026 20.51
Največji bedak in blefer.Sem ga gledal in poslušal v živo, močno me je razočaral.
