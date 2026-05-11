Dare Kaurič predstavlja Bedaka

"Res je, po novem se k mojemu imenu zraven zdaj pripisuje še besedica bedak," se je pošalil Dare Kaurič in pojasnil: "To pa zato, ker je to naslov mojega novega singla. Mislim, da je to en tak fajn poleten komad, narejen v stilu, ki mi najbolj paše, torej malo latino. Komaj čakam, da pride v vaše možgane."

"Besedilo za ta komad je napisal Drago Mislej - Mef in vem, da sem ga kar nekaj časa prosil, da bi mi napisal kakšen tekst. In jaz sem že pozabil, da sem mu kaj rekel, da mi pošlje, in kar naenkrat dobim mail, v glavi maila pa piše 'Dare Kaurič, Bedak'," se je v smehu spominjal Kaurič. "Mef je kot vedno car in je zadel žebljico na glavico."

"Kot vedno poudarjam, najbolj uživam v tem, da komade ustvarjam, pišem scenarije, kot recimo tudi za tega zlatega bedaka, in kam me bo odnesla pot, ne vem. Kot zmeraj pravim 'pojdi s tokom'," nam je še zaupal pevec.