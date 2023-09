Dare Kaurič rojstni dan proslavil z videospotom s Tinkaro Kovač

Dare Kaurič, gonilna sila skupine Kingston, je junija predstavil svoj drugi solo album Muzika za ples, na katerem je kar 13 duetov z izvajalci, ki jih nadvse ceni. Sedaj se je odločil sam sebi in oboževalcem podariti rojstnodnevno darilo v obliki novega videospota za duet s Tinkaro Kovač.

Besedilo skladbe Z besedami in prsti je bilo sicer že pred nekaj leti objavljeno v istoimenski pesniški zbirki Dareta Kauriča, do končnega rezultata pa je doživelo kar nekaj sprememb. Originalna verzija je bila tako za Roka Lunačka kot za Tinkaro Kovač (oba soavtorja besedila) malce preveč vroča in neposredna, zato je končna verzija malce omiljena, a konec koncev tudi prijetnejša.

icon-expand Dare Kaurič 60. rojstni dan proslavil z videospotom s Tinkaro Kovač. FOTO: Arhiv izvajalca

Tinkara Kovač in Dare Kaurič se pod odri ali ob odrih srečujeta že dolgo časa, vendar vsa ta leta še nikoli nista sodelovala. Tinkara se spominja teh srečevanj: "V preteklosti, že vse od začetka svoje glasbene poti, sem Dareta Kauriča redno srečevala z različnimi glasbenimi obrazi in izrazi. Od vsega so mi najbolj všeč njegovi punkerski začetki še v skupini Kuzle, ampak tokrat se srečujeva v najinih pop vodah." Tinkara je delila tudi vtise s snemanja videospota za njun duet: "Zelo lepo smo se imeli tudi na snemanju videospota v Idriji, pristen dokaz je napovednik, ki ga je Dare objavil na svojih družabnih omrežjih. Skladba je nežna in sproščena, na snemanju videospota, v bivšem rudniku, pa sem začutila močan kontrast – na eni strani ta nežna in zelo sproščena skladba, ki sva jo z Daretom zapela, na drugi pa čisto drugo razpoloženje, okolje idrijskega Kajzer parka, nekdanjega rudniškega kompleksa, ki je name naredilo kar velik vtis."

"Tinkaro Kovač poznam že skorajda od malih nog," je dejal Kaurič. "No, malce pretiravam, od njenih prvih nastopov na festivalu MMS pa prav gotovo. Na videz krhka, a obenem zelo močna osebnost, ki točno ve, kaj hoče, in zaradi tega jo nadvse cenim. Izredna vokalistka in flavtistka, po mojem se še sama ne zaveda, kako odlična je. Na snemanju sva se imela super, malce v šali sva mimogrede vlačila po zobeh še najinega skupnega producenta Iztoka Turka, ki je odgovoren tudi za tale miks in skratka, imela sva se super. Ne vem, kako je sicer Tinkara vajena snemati videospote, jaz sem bolj 1, 2, 3, 4 varianta in tudi tega smo posneli v zelo kratkem času."