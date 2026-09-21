Dare Kaurič si je za rojstni dan podaril novo pesem

So ljudje danes še takšni, kot so bili nekoč? Iskreni, spontani, manj preračunljivi in predvsem – bolj človeški? Po lanskoletni zmagi na festivalu MMS s skladbo Kristalno jasno in letošnji pomladni skladbi Bedak, Dare Kaurič zdaj predstavlja novo skladbo z naslovom Ne delajo več takih, kot smo mi.

Pesem je hudomušen in nekoliko nostalgičen poklon pristnosti, iskrenosti in človeškim odnosom, hkrati pa tudi samoironičen pogled na generacijo, ki zase rada misli, da je bila nekoč precej bolj tista prava. Pesem slavi romantiko stare šole, hkrati pa se iz nje tudi ponorčuje.