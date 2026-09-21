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Glasba

Dare Kaurič si je za rojstni dan podaril novo pesem

Ljubljana, 21. 09. 2026 20.21 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
E.K. Simon Vadnjal
Dare Kaurič

"Ne delajo več takih, kot smo mi," tako pravi Dare Kaurič, ki si je ob rojstnem dnevu za darilo poklonil hudomušno pesem. Opisuje jo kot nostalgičen poklon pristnosti, iskrenosti in človeškim odnosom. Novopečeni 64-letnik pravi, da je pesem tudi samoironičen pogled na generacijo, ki zase rada misli, da je bila nekoč precej bolj "ta prava". Pesem slavi romantiko stare šole, hkrati pa se iz nje tudi ponorčuje. Avtor številnih uspešnic je skladbo pospremil tudi z nenavadnim videospotom, pri katerem je moči združil z umetno inteligenco.

So ljudje danes še takšni, kot so bili nekoč? Iskreni, spontani, manj preračunljivi in predvsem – bolj človeški? Po lanskoletni zmagi na festivalu MMS s skladbo Kristalno jasno in letošnji pomladni skladbi Bedak, Dare Kaurič zdaj predstavlja novo skladbo z naslovom Ne delajo več takih, kot smo mi.

Pesem je hudomušen in nekoliko nostalgičen poklon pristnosti, iskrenosti in človeškim odnosom, hkrati pa tudi samoironičen pogled na generacijo, ki zase rada misli, da je bila nekoč precej bolj tista prava. Pesem slavi romantiko stare šole, hkrati pa se iz nje tudi ponorčuje.

Avtor številnih uspešnic skupin Kingston, Zablujena generacija, Atomik Harmonik in drugih je skladbo, ki je nastala kot njegovo rojstnodnevno darilo samemu sebi, pospremil tudi z nenavadnim videospotom, pri katerem je moči združil z AI-režiserjem Nikolo Klavžarjem. "Če bi ta svoj scenarij dejansko hotel posneti v realnem okolju, z realnimi igralci, bi bilo to praktično nemogoče oziroma bi pravzaprav bilo, če bi imel proračun za npr. Gospodarja prstanov, hehe," je dejal Kaurič, ki je včeraj dopolnil 64 let.

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Dare Kaurič pesem glasba Ne delajo več takih kot smo mi

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