Dare Kaurič uradno začenja samostojno pevsko kariero

Zmagovalec festivala Melodije morja in sonca Dare Kaurič se je za snemanje videospota za nagrajeno pesem Kristalno jasno spet povezal s preverjenim sodelavcem in prijateljem Matjažem Javšnikom. Ustanovni član idrijskih Kingstonov s to pesmijo tudi uradno začenja samostojno pevsko kariero. Zabavni prijatelji pa so zagotovilo za lažji, še bolj nasmejan, svež začetek.