Dare Kaurič v novem singlu z nadvse aktualno problematiko

Dare Kauričse tokrat predstavlja s pesmijoNekoč (ko se bodo gostilne odprle).Glasba je Daretovo delo, prav tako tekst, za aranžma pa je poleg Dareta poskrbel tudi vsestranski Krešimir Tomec, ki je tudi zvočni producent posnetka. Za harmoniko je poprijel Luka Krof, na kitari pa je Robert Pikl (Manouche).

Videospot je nastal pod režisersko taktirko Daretovega hišnega režiserja Janija Pavca. Glavno vlogo je zasedel izredniSašo Đukič, ki na samosvoj komičen način igra osebo, ki se po dolgem času vrne v svoj najljubši lokal in kar ne more verjeti, da je tam, po neskončno dolgi karanteni, spet vse po starem. Nazdravlja s prijatelji, spoznava nove obraze, nove ljubezni, se zaplete v kvartopirski prepir, zmaga v tekmi pikada, zapleše na mizah ... A to žal le v svoji domišljiji ... Hiperaktivni Đukič se je med snemanjem videa popolnoma vživel v svojo vlogo, tako da ekipi nikakor ni bilo dolgčas. Malokdo pa ve, da je Sašo Đukič tudi izreden vokalist in je odpel vse moške spremljevalne vokale na albumu Cela ulica nori skupine Kingtson, kjer sta se z Daretom pravzaprav tudi spoznala.

Dareta v spotu spremlja skupina preverjenih glasbenikov: Miha Novak na kontrabasu, David Kreslin na kitari in David Novak na harmoniki - za to priliko poimenovani Bikini Detectors. Ko se stvari normalizirajo, pa upajo, da se z oboževalci in poslušalci srečajo na kakem intimnem nastopu.

"have a dream,'" je nekoč davno izjavil Martin Luther King, Jr. Takisto se je zgodilo tudi meni neko noč, ko mi je po glavi rojila tale melodija in tekst, ki sem ga že nekaj časa pestoval nekje v notranjih žepih. Dober znak, da zna pesem postati uspešnica, je bil vsekakor ta, da sem si zjutraj, ko sem se zbudil, melodijo in tekst še vedno brundal," je ob izidu pesmi dejal Dare.