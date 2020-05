Dare Kaurič združil moči z raperjem Zlatkom in Dimmejem

" Že kar nekaj časa pripravljam album, na katerem bo kar nekaj duetov z umetniki, katere nadvse cenim (Pero Lovšin, Tulio Furlanič, New Swing Quartet, Anika Horvat, Martina Majerle, Drago Mislej - Mef, Prifarski Muzikanti ...). Tale komad pa je kar sam klical po enem hudem rapu. Komad sem poslal Zlatkotu in po odzivu, sem takoj vedel, da je pravi za to! V glavnem, odlično sva se ujela, vsak s svojo zgodbo, ki nosi skupno sporočilo - bodimo strpni drug do drugega, bodimo ljudje v najboljšem pomenu besede. Mislim, da je energija med vsemi nami v skladbi, prava. " je ob izidu pesmi Mama, prihajam domov za 24ur.com povedal Dare, ki je skupaj z Zlatkom tudi avtor besedila pesmi. Pri aranžmaju je s svojimi kitarskimi prijemi pomagal Dimme , video pa je v celoto zaokrožil Dobran Laznik .

Videospot so fantje posneli kar med vožnjo na vlaku in to zelo hitro. "Časa za snemanje videa smo imeli točno 50 minut, kolikor vozi vlak od Ljubljane do Postojne. To je bil spot, ki smo ga posneli v do sedaj najkrajšem času (smeh). Mislimo, da je režiser Dobran Laznik dobro ujel kemijo med nami in naredil en lep 'trip' (op.a., izletniški) spot," še doda z navdušenjem.