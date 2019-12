Darilo Učiteljic, ki se ga ne da kupiti

Za pesem Gdje je dom so posnele tudi videospot in zablestele v prazničnem sijaju. Dekleta, ki se lahko pohvalijo, da imajo njihovi videospoti na YouTubu že skoraj vrtoglavih dvesto milijonov ogledov, vas tudi v novem videospotu ne bodo razočarala.

"Pesem govori o slovesu od svojih najdražjih in pa seveda o tem, da ne glede na to kako daleč smo, nikoli ne pozabimo na to koga imamo radi in kje je naš dom," so ob izidu pesmi povedale Učiteljice.

"Mislim, da je tema pesmi precej aktualna, veliko ljudi kljub praznikom ne more biti doma s svojimi najdražjimi. Tudi nam se to zaradi nastopov in potovanj velikokrat zgodi," nam je o pesmi povedala Ptujčanka Ana Vurcer.

Dekleta so nam zaupala, da bolj kot to, da dobijo darila, veliko raje obdarujejo druge. In prav to so želele storiti z novo pesmijo. "Če bomo nekomu z našo pesmijo polepšale ta december, narisale nasmeh na obraz, ali pa v oči priklicale kakšno solzico, potem je naš cilj dosežen," pravijo Učiteljice. Za novo pesem, že šestnajsto po vrsti, so posnela tudi videospot, v katerem ne manjka prazničnega vzdušja.