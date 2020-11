Dave Grohl čudežno bobnarko povabil na oder s skupino Foo Fighters

Frontman ameriške skupine Foo Fighters Dave Grohl je desetletno bobnarko Nandi Bushell iz britanskega Ipswicha v videoklicu, ki ga je pripravil The New York Times, povabil, naj ob prihodnjem koncertu skupine Foo Fighters v Veliki Britaniji nastopi z njimi. Grohl in deklica sta se med drugim dogovorila tudi, da skupaj napišeta pesem.

icon-expand Dave je nad talentirano desetletnico več kot navdušen. FOTO: Profimedia Nandi Bushell je dejala, da je bil videoklic z Grohlom"epski".Grohl se je nad čudežno bobnarko navdušil že pred časom. Sprva ga je izzvala na bobnarski dvoboj poInstagramu, nato pa je zanjo napisal še skladbo. Njuna srečanja prek družbenih omrežjih je deklica nadgradila še z objavo skladbe Rock And Grohl, The Epic Battle. PREBERI ŠE Frontman zasedbe Foo Fighters napisal pesem za 10-letno bobnarko Med ponedeljkovim 40-minutnim videoklicem je Grohl dejal Nandi:"Počutim se, kot bi srečal Beatla." Nato pa jo je vprašal, ali bi nastopila s skupinoFoo Fighters, ko bo skupina prvič spet lahko obiskala Veliko Britanijo, in z njimi zaigrala na odru. Deklica je odvrnila: "Definitivno, 100-odstotno." Nato pa je priznani glasbenik in nekdanji član Nirvane odvrnil, da sta dogovorjena, a da bo nastopila na koncu koncerta, saj bi drugače "ukradla šov". Grohl je deklici, ki bobne igra od petega leta – poleg pa igra še na bas, kitaro in klavir – med pogovorom priznal, da je bil pred njunim prvim srečanjem v živo nekoliko nervozen. Ona je medtem zvezdniku mirno odvrnila, da ni bila pred srečanjem prav nič nervozna, saj se je treba zadevam prepustiti in jih preprosto narediti. Nandi Bushell je igrala bobne tudi z Lennyjem Kravitzem in nastopila v šovu Ellen DeGeneres, je poročal britanskiBBC.