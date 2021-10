Dave Grohl dvakrat pretresen ob novici, da je umrl Kurt Cobain

Dave Grohl se v knjigi spominja, kako je doživljal klic, v katerem so mu sporočili, da je umrl Kurt Cobain . To se je zgodilo 3. marca 1994, le nekaj dni po Nirvaninem edinem nastopu v Ljubljani. Nato je skupina nastopila v Rimu, Kurt pa je vzel prevelik odmerek in morali so ga hospitalizirati. Cobain je takrat preživel. Le mesec dni pozneje pa je telefon spet zazvonil in Grohl je že drugič prejel novico o Kurtovi smrti. Tokrat klica, v katerem bi mu povedali, da bo preživel, ni bilo.

Kmalu je prejel še en klic, v katerem so mu sporočili, da bo Kurt preživel, in žalost je zamenjalo veliko olajšanje, je še dodal Dave. "V petih minut se je najbolj črn dan v mojem življenju spremenil v občutek ponovnega rojstva. Takrat sem začel v svojem življenju postavljati zidove," je zapisal Dave.

"Moja kolena so se vdala, telefon mi je padel iz rok in zgrudil sem se na tla kopalnice. Obraz sem si pokril z dlanmi in jokal," se v knjigi prvega klica spominja 52-letni glasbenik. "Ni ga več. Sramežljivega mladeniča, ki mi je ponudil jabolko, ko sva se spoznala na letališču v Seattlu. Mojega tihega, introvertiranega sostanovalca, s katerim sva si delila majhno stanovanje v Olympii, ni bilo več. Ljubečega očeta, ki se je pred vsakim koncertom v zaodrju igral s svojo lepo hčerko, ni bilo več. Prevzela me je tako globoka žalost, da še sam nisem mogel verjeti, da je kaj takega možno," je zapisal Grohl.

"Tokrat je šlo zares. Ni ga bilo več. Telefon ni zazvonil dvakrat, da bi prišla vest o napačnih informacijah in bi tragedijo spremenila v olajšanje. To je bilo to," v knjigi nadaljuje Grohl. To, da je v mesecu dni Cobaina izgubil dvakrat, je bilo za sedanjega pevca in kitarista skupine Foo Fighters zelo težko. Težave je imel z žalovanjem: "Obtičal sem nekje globoko v sebi, ohromila me je travma, ker sem pred mesecem dni ostal v čudnem in zmedenem čustvenem stanju."

"Kurt je v sporočilu zapisal: 'Prazen.' V tistem času sem prosil svoje srce, naj čuti tako bolečino, kot jo je čutil on. Naj se zlomi. Skušal sem prisiliti solze, naj stečejo, ter preklinjal zidove, ki sem jih zgradil v sebi in so me ločevali od čustev, ki sem jih nujno moral čutiti," je iskren Grohl.