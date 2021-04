Dave Grohl napovedal izid knjige z naslovom The Storyteller

Grohl je svojo kariero začel v najstniški punk-rock skupini Scream, odraščal pa na washingtonski punk sceni. Po razpadu skupine se je preselil na zahodno obalo, da se je pridružil Nirvani pri snemanju demo posnetkov za prvenec Bleach. Nirvana so nato z drugim studijskim izdelkom Nevermind in uspešnicami, kakršna je Smells Like Teen Spirit, grunge predstavili svetu in postali globalni fenomen.

Ko je frontman Nirvane Kurt Cobain naredil samomor, je Grohl ustanovil Foo Fighters in za prvi album iz leta 1994 sam posnel vsak instrument posebej. Kasneje je zasedbo razširil, njen zvok pa je nato postal ušesom prijaznejši. Skupina je nanizala uspešnice, kot so Everlong, Best of You, Learn to Fly in The Pretender. Doslej so Foo Fighters izdali deset albumov, nazadnje letos Medicine at Midnight.

Med drugim je Grohl igral tudi bobne za Queens of the Stone Age in za Killing Joke ter ustanovil hard rock superskupini Probot in Them Crooked Vultures. Sodeloval je z Davidom Bowiejem, Paulom McCartneyjem, Nine Inch Nails, Queen, Prodigy in drugimi glasbenimi velikani ter za svoje delo prejel 16 grammyjev, še navaja The Guardian.