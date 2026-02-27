Naslovnica
Glasba

Dave Grohl ni vedel, da je 19-letna Violet podpisala pogodbo z založbo

Los Angeles, 27. 02. 2026 08.59 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
K.Z.
Dave Grohl s hčerko Violet in ženo Jordyn.

Hči glasbenika Dava Grohla si želi v glasbeni industriji uspeti brez očetove pomoči. Kot je nedavno povedal pevec skupine Foo Fighters, mu je 19-letna Violet za pogodbo z založbo povedala šele pri večerji, ko jo je že podpisala. 57-letnik je sicer zelo ponosen na njene pevske sposobnosti.

Bobnar legendarne Nirvane in ustanovitelj skupine Foo Fighters, Dave Grohl, je ponosen na svojo 19-letno hčerko Violet, ki začenja glasbeno kariero kot pevka. 57-letni glasbenik je razkril, da mu je najstnica sicer zamolčala, da je podpisala pogodbo z založbo in novico z njim delila šele nedavno pri večerji, a ob tem dodal, da je hči zelo nadarjena, njena glasba pa mu je v navdih.

Dave Grohl se s skupino Foo Fighters vrača na oder, napovedali pa so tudi novi album.
Dave Grohl se s skupino Foo Fighters vrača na oder, napovedali pa so tudi novi album.
FOTO: Profimedia

"Moja hči Violet, ki je stara 19 let, kmalu jih bo dopolnila 20, je posnela album s producentom Justinom Raisnom. Vse je naredila sama. Spoznala ga je in se z njim odpravila v studio, meni pa je pesmi poslala šele, ko so bile končane. Sam nisem imel nič pri nastajanju te plošče," je voditelju Chrisu Moylesu na Radiu X povedal Grohl.

Ob tem je priznal, da bi si sicer želel biti bolj vključen v sam proces nastajanja njenega prvenca, a o tem ni vedel nič, saj mu je o projektu povedala šele, ko je bil zaključen. "Nič nisem vedel o tem. Vedel sem, da si želi podpisati z založbo, potem pa me je nekega večera poklicala, če lahko pride na večerjo. Vprašal sem jo, kaj si želi, da skuham, ko pa je tistega večera prišla, mi je povedala, da je tistega dne podpisala pogodbo z založbo," se je spominjal.

Dave Grohl s hčerko Violet in ženo Jordyn.
Dave Grohl s hčerko Violet in ženo Jordyn.
FOTO: Profimedia

"Nič nisem vedel o tem! Sem oče, ki si želi biti vključen v vse in biti prisoten, ona pa se je tega lotila sama, kar je čudovito!" je pripovedoval in razkril, da je hčerka, za katero je dejal, da je zelo nadarjena, s svojim delom navdihnila prihajajoči album njegovih Foo Fighters. "Res me je. Način, na katerega so posneli to ploščo in energija albuma me je navdušila. Hčerin prvenec mi je bil v navdih, kar je tako kul," je priznal.

Violet je sicer decembra izdala prva dva singla, pozneje pa je sledil še tretji. 19-letnica, o katere glasbenem talentu je oče že večkrat javno govoril, je skupaj z njim že stopila na oder. Januarja 2025 je s preživelimi člani skupine Nirvana na dobrodelnem koncertu po požarih v Kaliforniji zapela All Apologies in navdušila množico.

dave grohl hči violet založba pogodba foo fighters

Nina Pušlar presenetila s prvim koncertnim albumom v karieri

FejsBrukica
27. 02. 2026 10.22
Tole je slisati kot Queens of the stone age. Bolj kot Foo fighters.
Odgovori
0 0
