Dave Grohl ni vedel, da je 19-letna Violet podpisala pogodbo z založbo

Bobnar legendarne Nirvane in ustanovitelj skupine Foo Fighters, Dave Grohl, je ponosen na svojo 19-letno hčerko Violet, ki začenja glasbeno kariero kot pevka. 57-letni glasbenik je razkril, da mu je najstnica sicer zamolčala, da je podpisala pogodbo z založbo in novico z njim delila šele nedavno pri večerji, a ob tem dodal, da je hči zelo nadarjena, njena glasba pa mu je v navdih.

Dave Grohl se s skupino Foo Fighters vrača na oder, napovedali pa so tudi novi album. FOTO: Profimedia

"Moja hči Violet, ki je stara 19 let, kmalu jih bo dopolnila 20, je posnela album s producentom Justinom Raisnom. Vse je naredila sama. Spoznala ga je in se z njim odpravila v studio, meni pa je pesmi poslala šele, ko so bile končane. Sam nisem imel nič pri nastajanju te plošče," je voditelju Chrisu Moylesu na Radiu X povedal Grohl.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Ob tem je priznal, da bi si sicer želel biti bolj vključen v sam proces nastajanja njenega prvenca, a o tem ni vedel nič, saj mu je o projektu povedala šele, ko je bil zaključen. "Nič nisem vedel o tem. Vedel sem, da si želi podpisati z založbo, potem pa me je nekega večera poklicala, če lahko pride na večerjo. Vprašal sem jo, kaj si želi, da skuham, ko pa je tistega večera prišla, mi je povedala, da je tistega dne podpisala pogodbo z založbo," se je spominjal.

Dave Grohl s hčerko Violet in ženo Jordyn. FOTO: Profimedia

"Nič nisem vedel o tem! Sem oče, ki si želi biti vključen v vse in biti prisoten, ona pa se je tega lotila sama, kar je čudovito!" je pripovedoval in razkril, da je hčerka, za katero je dejal, da je zelo nadarjena, s svojim delom navdihnila prihajajoči album njegovih Foo Fighters. "Res me je. Način, na katerega so posneli to ploščo in energija albuma me je navdušila. Hčerin prvenec mi je bil v navdih, kar je tako kul," je priznal.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke