Dave Grohl o tožniku Nirvane: On ima tetoviran napis Nevermind, ne jaz

Nekdanji bobnar skupine Nirvana, Dave Grohl, je v nedavnem intervjuju s Craigom Jenkinsom spregovoril o tožbi 'dečka z naslovnice albuma Nevermind', Spencerja Eldna. Ta se je pred kratkim odločil, da bo skupino tožil zaradi otroške pornografije in razkazovanja, saj je štirimesečni Spencer na ikonični naslovnici albuma Nevermind iz leta 1991 nag.

Dave Grohl je dejal, da ne razmišlja o tožbi Spencerja Eldna, a poudaril, da sam nima tetovaže z napisom 'Nevermind', ima pa jo sedaj 30-letni Spencer. Ta je še živeče člane skupine in skrbnike premoženja pokojnega pevca Kurta Cobaina letos presenetil s tožbo, toži pa jih zaradi otroške pornografije in razkazovanja. Čeprav je Elden leta 2016 naslovnico poustvaril, zdaj želi, da skupina izvirno umakne.

icon-expand Spencer Elden FOTO: Profimedia

Grohl je o tožbi pred mesecem dni spregovoril tudi v intervjuju za The Sunday Times. Takrat je dejal, da bi lahko spremenil naslovnico, saj ima več idej o tem, katero fotografijo bi lahko izbrali zanjo, a da bo tožbo prepustil svojim odvetnikom. Pravi, da je njegovo življenje polno in da se mu na srečo ni treba ukvarjati s papirologijo.

Elden sicer poleg Grohla toži še basista Nirvane Krista Novoselica, dediče Kurta Cobaina, Courtney Love, Universal Music Group in druge. 30 let pozneje trdi, da je bila slika, ki krasi naslovnico albuma Nevermind, otroška pornografija, ker je otrok star komaj štiri mesece, in da je treba naslovnico novih različic albuma spremeniti. Zahteva tudi denarno odškodnino.

icon-expand Spencer Elden FOTO: Profimedia

"Ne vem, ali lahko govorim o tej temi, saj nisem pretirano razmišljal o tem. Moje mnenje je enako kot mnenje večine ljudi, in sicer da se s tožbo ne strinjam. To je vse, kar lahko povem," je dejal za Vulture. Na vprašanje o poustvarjeni naslovnici pa je Grohl odgovoril: "Poslušajte, on je tisti, ki ima tetoviran napis Nevermind, ne jaz."