Foo Fighters se bodo po koncu predstavitvene turneje za album Your Favorite Toy za nekaj časa poslovili z odrov. Z napovedjo je nedavno presenetil njihov vodja Dave Grohl, ki je v pogovoru za Quotable dejal: "Trenutno je bend v odlični kondiciji." Dodal je, da se v tretjem desetletju delovanja člani še vedno odlično razumejo, skupaj pa so preživeli tudi težko obdobje, ki je sledilo smrti dolgoletnega bobnarja Taylorja Hawkinsa.

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"Igramo na triurnih koncertih, kjer se potrudimo, da zajamemo od 26 do 30 pesmi v enem večeru. Odigrati želimo cel naš katalog, občinstvo poje z nami, kar je noro, in energija je na vrhuncu! Za nas je odličen čas, da obeležimo 31 let delovanja," je dejal Grohl in poudaril, da obožuje svoje delo, ostali člani skupine pa so njegovi najboljši prijatelji.

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"Ko igramo vse te koncerte, je med nami toliko veselja in energije, ki te lahko na nek način zasvoji. Zakaj ne bi želel širiti te dobre energije povsod, kamor grem? Hkrati pa je potrebno vzdrževati ravnotežje in se opomniti, da se je potrebno včasih tudi ustaviti in si ponovno napolniti baterije, da lahko ponovno počnemo to, kar imamo radi," je pojasnil in dodal, da se bo skupina po koncu turneje, ki jo zaključijo v Dublinu septembra 2027, za nekaj časa poslovila z odrov.

"To bo naša zadnja turneja tega obdobja. Po tem se bodo za nekaj časa poslovili. Ne vem, za koliko časa. Vedno delamo in ustvarjamo, a trenutno se zdi, da je pravi čas za nekaj odmora," je še dejal Grohl.

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