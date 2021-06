Dave Grohl: Posneli smo nekaj nove glasbe, ki najbrž ne bo ugledala luč sveta

Nekdanji bobnar Nirvane , Dave Grohl , je razkril, da so preostali člani skuine Nirvana posneli nekaj nove glasbe, ki pa njegovih besedah najbrž ne bo nikoli ugledala luči sveta. Grohl je še dejal, da se s Kristom Novoselicem in Patom Smearjem pogosto dobijo, včasih pa tudi skupaj poprimejo za glasbila.

"Krist Novoselic je pilot in ima lastno letalo. čeprav živi v Pacific Northwestu, velikokrat pride v Los Angeles. Takrat se z veseljem podružimo in skupaj povečerjamo," je povedal Grohl. "Zadnjič, ko je prišel, sem nam skuhal večerjo in smo se malo podružili. Pat se nama je zmeraj pripravljen pridružiti. Radi se družimo in če imamo pri sebi še inštrumente ali je kakšen studio na voljo, se spustimo tudi v kašno eksperimentiranje," je o njihovih srečanjih dejal bobnar, ki svojo glasbeno kariero uspešno nadaljuje s skupino Foo Fighters.

Dave Grohl je v intervjuju z novinarjem Howardom Sternom razkril, da so s še živečima članoma Nirvane Kristom Novoselicem in Patom Smearjem , ki je skupino spremljal na koncertih in turnejah, posneli nekaj 'zares kul' nove glasbe. Glasbeniki se še vedno družijo, ob teh srečanjih pa skupaj poprimejo tudi za instrumente. A Grohl je dejal, da močno dvomi, da bo ta glasba kdaj ugledala luč sveta.

"Ne preigravamo Nirvaninih uspešnic, z veseljem pa se igramo z novimi idejami in takrat nastanejo nove pesmi. In če smo slučajno v studiu, jih hkrati še posnamemo. In tako smo posneli nekaj novega materiala, ki je zares kul. A s tem nismo nikoli nič naredili. Gre bolj za to, da se dobimo stari prijatelji in se malce igramo. To ni neka velika uradna vrnitev ali ponovna združitev," je dodal Grohl.

Trije prijatelji so se sicer že združili tudi na odru, po smrti pevca Kurta Cobaina, ki si je aprila leta 1994 vzel življenje. Na njegovem mestu so se jim ob sprejetju v Dvorano slavnih rock'n'rolla aprila 2014 pridružile pevke St. Vincet, Joan Jett, Kim Gordon in Lorde.

Grohl je v intervjuju dejal, da trio nima pevca, ki bi se jim pridružil na morebitnih nastopih, tega mesta pa tudi Grohl ni prevzel. "Ko smo skupaj, igram samo bobne. Nimamo pevca. Vedno preigravamo instrumentalno glasbo in se malo hecamo. Vse je bolj priložnostno. Ni pritiska, da moramo ustvariti nekaj, kar bo potem poslušal cel svet. Vse skupaj je bolj za zabavo, ampak veliko materiala je zares kul," je razkril Grohl.

"Ko skupaj igramo, zveni kot nekoč. Ko skupaj ustvarjamo, povzročamo enak hrup, kot smo ga včasih," je še dejal Dave, ki trenutno zelo uspešno vodi skupino Foo Fighters. Pred kratkim je posnel tudi dokumentarni film, ki govori o glasbenikih na turnejah, konec leta pa bo izšla tudi njegova biografska knjiga.