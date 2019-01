Dave Grohl (vnovič) padel z odra

Dave Grohl je z zasedbo Foo Fighters na prvem letošnjem koncertu nastopil v Las Vegasu v tamkajšnjem Hard Rock Hotel. 49-letni rocker je v nekem trenutku stopil z odra in vzel pivo od oboževalca. Tega je nato postavil na zvočnik, ga celo malce polil, ter naposled junaško izpil iz pločevinke.

A ko je stopil nazaj na oder, kake dobre pol metra visoko, je stopil na kable in pri tem izgubil ravnotežje, da je padel na tla med odrom in zvočnikom. Varnostniki so ga hitro pobrali in očitno se tokrat ni poškodoval.

Posnetek njegovega "manevra" se je hitro pojavil in obkrožil splet, veliko ljudi pa je tudi hudomušno komentiralo. Nekdo je zapisal, da "ima Dave Grohl rad Bud Light, a ne mara gravitacije".

Grohl je leta 2015 na stadionu v švedskem Göteburgu padel s slabe štiri metre visokega odra in si zlomil nogo. Koncert pa je vseeno dokončal, saj so Foo Fighters vmes odigrali nekaj priredb, ki jih je zapel bobnar Taylor Hawkins, Daveu so medtem oskrbeli nogo, nato pa se je vrnil na oder in dokončal koncert, a v sede.

Oglejte si posnetek iz Las Vegasa!