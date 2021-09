David Amaro in Ines Erbus do nagrade na festivalu v Ohridu

Prijatelja David in Ines, ki sta nastopila tudi v priljubljenem šovu Znan obraz ima svoj glas, sta lani decembra izdala skladbo, s katero žanjeta velike uspehe. Pesmi Kad ti dotaknem usne je uspel velik met, na dogodku Ohrid fest je prejela posebno nagrado strokovne žirije.

David Amaro in Ines Erbus sta za naš portal povedala, da skladba Kad ti dotaknem usne nekaj mesecev po izidu še zmeraj žanje velike uspehe. Na festivalu v Makedoniji je bila izredno dobro sprejeta pri občinstvu, ki nad njo ni moglo skrivati navdušenja, priznanje v obliki posebne nagrade žirije pa so jima podelili glasbeni strokovnjaki, ki so jo izbrali za najboljšo pesem festivala Ohrid Fest 2021.

icon-expand Ines Erbus in David Amaro - prejemnika nagrade strokovne žirije. FOTO: Domen Jančič

David je ponosno povedal, da je Makedoncem zelo všeč ta preprostost in milina, ki po njegovem mnenju odlikuje njuno skladbo. ''Presenetilo naju je tudi, da je bilo v publiki tudi kar nekaj najinih poslušalce iz Slovenije, ki so zelo glasno navijali za naju. Aplavz je bil za naju zelo poseben.''

icon-expand Ines in David sta dolgoletna prijatelja. FOTO: Domen Jančič

Priljubljena izvajalca sta se odločila, da na festivalu predstavita skladbo, ki je premiero doživela že lanskega decembra. Skupaj sta to odločitev pojasnila z naslednjimi besedami: ''To sva storila preprosto zato, ker sva prejela povabilo in jasno nama je bilo, da morava to pesem, ki ima tudi za naju prav posebno zgodbo, deliti tudi s širšo publiko na Balkanu.'' Poudarila sta, da sta se za sodelovanje s to pesmijo odločila tudi zato, ker ogromno festivalov zaradi korona ukrepov dolgo ni bilo na sporedu in si tudi iz tega razloga si je pesem zaslužila ta poseben trenutek.

Pohvalila sta vzdušje na ohridskem festivalu in dodala, da sta se imela izredno lepo. V spominu pa jima bo ostal tudi trenutek, ko sta naletela na svoja ''dvojnika'' iz Bolgarije, ki sta na festivalu prav tako pela v duetu. ''Pevec je imel enako skodrano blond frizuro kot jaz, pevka pa takšno, kot jo ima po navadi Ines, s čopom in dolgimi blond lasmi. Če naju je pa kaj zabavalo tisti večer, je bilo pa definitivno to,'' je v smehu povedal Amaro.

icon-expand Ines Erbus in David Amaro z ''dvojnikoma'' FOTO: Domen Jančič