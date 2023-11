David Amaro med top 12 v hrvaškem šovu Superstar

David se je tako dokazal, da se je zdaj uvrstil med top 12 nastopajočih. A preden se je uvrstil med najboljših 12, je bila pred njim dolga pot dokazovanja, saj je moral še enkrat zapeti sam, nato pa še v skupini s sotekmovalci. "Ja, bilo je kar nekaj izzivov, največji ta, da sem spal samo dve uri v 48 urah in potem šel pred cel Balkan in žirijo samih velikih ljudi pet s tema dvema urama spanca. Cel proces je ogromen test tudi, da sam pri sebi vidiš, kje stojiš tako vokalno kot psihično."

Pravi, da je bil ob razglasitvi, da se je uvrstil med najboljših 12, zelo vesel in ponosen nase. In najljubši komentar žirantov? "Kar nekaj jih je bilo. Severina je na ves glas rekla, da hoče priti na moj koncert in me cel večer samo poslušati in gledati in uživati v mojem glasu in nasmehu. Ogromno mi je pomenil tudi komentar Tončija, ko je rekel, da sem pravi kameleon, ki vsako pesem odpoje vsakič drugače in vsakič na svoj način. To so res velike besede velikih ljudi, ki mi ogromno pomenijo."

Priznava, da trema, čeprav ima kar nekaj izkušenj (spomnimo: nastopal je tudi s Take That), še kar ostaja: "Delam na tem, da se že enkrat rešim te treme, saj je imam vsakič malo čez mejo zdravega. Sem težek perfekcionist in od tu pride trema in želja po tem, da se pokažem najbolje, kar lahko." Ker ima opraviti s šovom Superstar, je za zdaj večino časa kar v Zagrebu, saj ima kar nekaj vaj z učitelji petja, snemanje nadaljnjih oddaj bo namreč potekalo v živo: "Šov bo v živo z bendom, tako da je tu kar nekaj usklajevanja tudi z njimi, da bo v oddaji vse v redu. Bi se pa res rad zahvalil vsem za podporo, saj je je v Sloveniji res ogromno. Potrudil se bom, da boste po nastopu ponosni name."