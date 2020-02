David Amaro napisal pesem v srbščini: Ceca je moj navdih

Konec lanskega leta pa je doživel izkušnjo, zaradi katere je bila odločitev lažja. ''Decembra sem se udeležil nekega dogodka v Celju, kjer me je DJ nepričakovano povabil na oder pred pettisočglavo množico in prosil, da jim zapojem Cecino pesem Beograd. V trenutku, ko sem začel to prepevati je občinstvo začelo v en glas peti z menoj in me pozdravilo tako glasno, kot bi sama Ceca stala na odru. Tisto noč sem dojel, da je to to. Balkanska glasba, jezik, humor, kultura, vse to je velik del mene in postalo je več kot očitno, da so Slovenci to pri meni tudi začutili.''