David Amaro navdušil Severino v hrvaškem šovu Superstar

Slovenski glasbenik David Amaro, ki ga je širša Slovenija spoznala v šovu Znan obraz ima svoj glas, se je odločil, da poskusi svojo glasbeno srečo še v hrvaškem šovu Superstar, kjer je moral stopiti pred strogo žirijo. Za žirantsko mizo ne sedi le ena največjih hrvaških glasbenic, Severina, ampak tudi eden najpomembnejših hrvaških glasbenikov in producentov Tonći Huljić. Po predvajanju avdicijske oddaje, v kateri je nastopil, smo govorili z Davidom, ki nam je povedal, kako se spominja izkušnje.

Nasmejanega Davida Amara ne gre kar tako pozabiti. S svojo simpatičnostjo in večno pozitivno naravnanostjo je Slovenijo navdušil v šovu Znan obraz ima svoj glas, kjer se je preobrazil v številna glasbena imena, med drugim tudi v Justina Biebereja, Georgea Michaela in celo v srbsko divo Ceco.

icon-expand David Amaro FOTO: RTL

Tokrat pa se je David odločil, da je čas za nove izzive in nov korak v karieri. Odločil se je nastopiti v hrvaškem šovu Superstar. Njegov avdicijski nastop so si hrvaški gledalci lahko ogledali pretekli vikend na RTL in, kot je za naš medij povedal David, upa, da ga bodo naši južni sosedje lepo sprejeli. Na avdiciji je nastopil s pesmijo Lejla bosanskega izvajalca Harija Mata Harija: "To pesem mi je predlagala moja mentorica petja Željka Predojević Korošec. Njeno mnenje zelo spoštujem. Lejla ni lahka pesem, vprašanje, če bi jo tudi sam izbral. Sem pa zelo vesel, da je bila to moja avdicijska pesem."

Stopiti pred žirijo, v kateri so Tonći Huljić, Nika Turković, Severina in Filip Miletić, verjetno ni najlažja naloga niti za tiste, ki so že vajeni odrov. "Navdušiti sem želel vsakega posebej, saj vse spremljam že od malih nog in poznam njihovo delo, tako da sem s tem razlogom imel tudi kar nekaj treme," je povedal David, kar je priznal tudi pred žiranti, saj je po zaključeni pesmi nasmejano dodal: "Še vedno se malo tresem." Pravi, da se ni nikogar od njih bal, da pa se je že ob vstopu v prostor čutilo, da si tudi oni želijo, da dobro opravi avdicijo.

icon-expand David Amaro navdušil vso žirijo, tudi Severino. FOTO: RTL