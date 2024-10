David Amaro očaral z intimnim koncertom

"Mislim, da je bil čas, da se v moji karieri zgodi nek premik, sprememba in da se človek vrne k tistemu, kar pravzaprav je. Mislim, da to tudi ljudje najbolj cenijo in prepoznajo, jaz pa sem en fant, ki piše pesmi, poje ob klavirju, pove tudi kakšno svojo zgodbo vmes, kar so drugi tudi prepoznali, s tem razlogom se je zdaj nanizalo že kar nekaj teh mojih akustičnih koncertov , pripravljam pa tudi enega večjega naslednje leto," je o akustičnih koncertih povedal pevec.

David Amaro je razprodal intimni akustični koncert v Ruski Dači. Pel je svoje in tuje uspešnice, presenetil pa je s svežimi avtorskimi pesmimi, ki so bile premierno predstavljene prav v tem večeru.

"Je nekaj solz, ampak tudi veliko smeha, celo zelo veliko smeha je, ampak očitno te solze dokazujejo, da se nekaj ljudi zares dotakne, mogoče nekaj, kar si rekel, odpel, ampak moraš priti na koncert, da vidiš, za kaj gre. Je pa glasba res nekaj posebnega, res je čudo. Besedila in melodije, ko se združita v pravem trenutku in tudi pravi ljudje, pride tudi solza. Opazil sem, da to niso solze žalosti, v njih je veliko sreče in radosti. Ob kakšni lepi pesmi sem se že velikokrat zjokal in sem počaščen, če tudi drugi to začutijo na mojih koncertih," je še povedal Amaro, ki na koncertih poje tudi pesmi, ki še niso bile izdane, morda pa tudi nikoli ne bodo, z njimi pa tudi na nek način preizkusi, kako jih občinstvo sprejme. "Za zdaj je odziv zelo lep."

Ob tem dodaja, da v njem ostaja divja energija, ki jo je v preteklosti kazal v svojih pesmih, a se je vrnil k temu, kar pravzaprav je: miren dečko, ki je romantičen, tako pa gleda tudi na življenje, zato se za zdaj divji David še ne bo vrnil.

"Zelo sem ponosna na Davida, na njegove korake in kako raste kot izvajalec, pevec in avtor. Lepo je priti v drugačno energijo. Tudi jaz se zelo dobro počutim in pesmi, ki jih odpojem na njegovem koncertu, so bolj za dušo, tako da mi to ustreza," pa je povedala Amarova gostja Ines Erbus, ki meni, da je David sedaj vokalno pokazal pravega sebe.