David Amaro pravi: On je moj raj

David Amaro je bil med karanteno zelo ustvarjalen in v sodelovanju s TwoFace Production napisal kar nekaj novih pesmi, med njimi tudi skladbo Raj . Ob tem je povedal: "Z ekipo smo ta čas dodobra izkoristili in napisali toliko pesmi, da nam materiala, tudi, če nekaj časa ne bi ustvarjali, res ne bo zmanjkalo''.

Amaro tokrat v spotu pleše z misteriozno senco moškega spola, zato se mnogi sprašujejo, kdo sploh je ta oseba. David na vsa ugibanja odgovarja še bolj skrivnostno:"On je moj raj". Za vizualno podobo Davidovega spota je že tretjič poskrbel slovenski filmski ustvarjalec Matic Gabriel, ki je imel tudi tokrat v mislih scenarij, v katerem se dogajanje odvija v tujini, a so se načrti zaradi epidemije covid-19 spremenili. Tako so videospot takoj po koncu epidemije posneli kar v Sloveniji, in sicer v muzeju vesoljskih tehnologij Noordung. "Z lokacijo sem izjemno zadovoljen,"je povedal David in dodal, da si sedaj niti ne predstavlja, da bi videospot posneli drugje.