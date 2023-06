David Amaro pri novi skladbi moči združil z Raletom iz Super para

"Pesem je nastala že nekaj mesecev nazaj, ko sem se vračal iz Beograda s podelitve MAC nagrad, kjer sem bil nominiran. Tam sem dobil inspiracijo in celotni 'vajb' me je ponesel v poletje. Pesem je nastala v sodelovanju z Raletom iz šova Super par. Skupaj sva naredila glasbo, besedilo pa je moje delo," je o nastanku skladbe Uživam , ki jo je ustvaril skupaj z Luko Radakovićem - Raletom , povedal Amaro.

Videospot za skladbo je Amaro ustvaril skupaj z najboljšo prijateljico Niko Krmec, ki je za spot napisala scenarij, nato pa sedla tudi na režiserski stolček. "Ona vidi glasbo, kakor jo jaz zapojem," je dejal in dodal: "Začuti se, da je spot nekaj posebnega, da ima svojo zgodbo in da ni navaden, tipičen morski spot, posnet v Fiesi," se je pošalil in v smehu dodal, da s tem ne misli nič slabega ter da je sam raje plačal gorivo do italijanskega obmorskega mesteca Lignano. V videospotu je glasbenik zaplesal tudi s polfinalistom šova Slovenija ima talent, plesalcem Kostjo Komelom Nardinom.

Glasbenik je prepričan, da je to njegov najboljši spot do sedaj. Kaj na to pravi njegov fant, ki je z njim sodeloval pri prejšnjem? "Strinja se, da je to moj najboljši videospot, ker je bil pri prejšnjem pod večjim stresom, ker je moral biti pred kamero. Primerjava videospotov je v resnici brezvezna, ker sta dve različni zgodbi. Sta pa oba vrhunsko narejena."