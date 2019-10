David Amaro se je v novi pesmi dotaknil tudi LGBT tematike

Nasmejani David pravi, da pesem spremlja nekoliko filmski videospot, ki sovpada z zgodbo fanta, ki išče božjo pomoč pri tem, da se osvobodi, in jo na koncu tudi najde. V tem primeru je to avdicija, ki jo najprej začne zelo nerodno in šele, ko začne verjeti vase in se sprosti, postane ta uspešna. Videospot je režiral slovenski filmski ustvarjalec in direktor fotografije Matic Gabriel .

"Z Minelessom sva skupaj naredila melodijo, ki jo je on za povrhu vrhunsko pospremil z elektronskimi vložki in energičnim ritmom. Besedilo za pesem sem napisal na letalu, ravno na poti nazaj v Manchester, ko sem se vračal z enega izmed prvih sestankov za Znan obraz ima svoj glas, kjer sem prav tako veliko govoril o svojem življenju. Napisal sem besedilo, ki pokaže, da verjamem, da sem močnejši, kot sem si mislil. V življenju greš skozi različna obdobja tudi takšna, ko dvomiš vase, tako se tudi pesem začne, potem pa v refrenu ugotovim, da ne bom jokal za nečim, ki mi tako ali tako ni namenjeno,"je za 24ur.com povedal David in dodal, da se v pesmi dotakne tudi LGBT tematike, o kateri je spregovoril tudi v tretji oddaji Znanega obraza:"Pojem si, da preprosto nimam časa za neprestana vprašanja, zakaj si naredil to, zakaj tisto ... Želel sem se dotakniti tudi LGBT tematike in narediti pesem, ki o tem svobodno prepeva ("I won't shy from kissing guys"). To je recimo pesem, ki bi si jo prepeval takrat, ko sem končno sprejel svojo spolno usmerjenost. Biti svoboden je nekaj najlepšega in to sem samemu sebi ob pisanju besedila tudi potrdil. S pesmijo pa istočasno nagovarjam ostale, naj se pridružijo svobodomiselnemu življenju, saj je le to osvobajajoče."

Kot zanimivost je dodal, da sta pri pesmi Free Minds sodelovali tudi Brenda in Ebony, ki sta ga presenetili v oddaji Znan obraz ter ga spremljali med vajo, ko se je preobrazil v Hozierja in zapel Take Me To Church:"Bil sem res presenečen, ko mi je ruleta za prejšnji teden namenila pesem 'Take Me To Church', saj smo videospot za 'Free Minds' le dva tedna pred tem posneli tudi v cerkvi."