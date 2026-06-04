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Glasba

David Amaro se z novo pesmijo vrača k sebi

Ljubljana, 04. 06. 2026 16.14 pred 1 uro 2 min branja 2

Avtor:
Simon Vadnjal E.M.
David Amaro

Pevec David Amaro, ki je navdušil v našem šovu Znan obraz ima svoj glas, na valu nedavnih odličnih nastopov v finalu pevskega šova tudi pri južnih sosedih zdaj v svet pošilja odo poletnim romancam z naslovom Zbog tebe. Kadre za zgodbo o ljubezni, hrepenenju in osebni rasti je z ekipo posnel v slikovitem morskem biseru pri zahodnih sosedih v Portopiccolu. Skladbo je posebej za Davida napisal Geronimo – eden najuspešnejših avtorjev regionalne glasbene scene, ki že skoraj tri desetletja ustvarja uspešnice, med drugim tudi za Halida Bešlića in skupino Crvena Jabuka.

Po pestrem obdobju, zaznamovanem z odmevnimi televizijskimi nastopi v hrvaški različici oddaje Znan obraz ima svoj glas, David Amaro v poletje vstopa z novo glasbeno zgodbo – singlom Zbog tebe. Kot pravi, pesem nosi močno pozitivno energijo, lahkotnost in emocijo poletne zaljubljenosti, hkrati pa predstavlja novo poglavje v njegovem življenju in ustvarjanju.

"Dolgo sem hrepenel po trenutku, ko bom lahko ponovno izdal tako veselo, iskreno in pozitivno pesem. Želel sem si energije, ki ljudi povezuje, jim polepša poletje in jih spomni na ljubezen." Posebno težo pesmi daje tudi dejstvo, da jo je posebej zanj napisal Geronimo, eden najuspešnejših avtorjev regionalne glasbene scene, ki že skoraj tri desetletja ustvarja uspešnice za Halida Bešlića in Crveno Jabuko.

David Amaro
David Amaro
FOTO: Matic Gabriel

Do sodelovanja je prišlo po Davidovi izjemno odmevni imitaciji Halida Bešlića v oddaji Tvoje lice zvuči poznato, ki je Geronima tako navdušila, da ga je osebno kontaktiral in zanj napisal pesem. "Ko sem pesem slišal prvič, sem takoj vedel, da je to to. Točno takšno pesem sem si želel napisati tudi sam. Noro je, da ti nekdo napiše nekaj, kar je tako zelo blizu tebi – in to nekdo, ki stoji za največjimi hiti izvajalcev, katerih pesmi najraje izvajam tudi sam," je še povedal pevec.

Besedilo pesmi govori o pravi ljubezni in zrelosti zanjo – o tem, da se prava ljubezen zgodi šele takrat, ko smo nanjo zares pripravljeni. Videospot za pesem Zbog tebe je bil posnet v Portopiccolu pod režijsko taktirko Matica Gabriela, s katerim David sodeluje že desetič. Zbog tebe tako ni le nova pesem, ampak začetek obdobja, ki ga David opisuje kot vrnitev k sebi – k pozitivni energiji, emociji in glasbi, ki jo želi deliti z ljudmi.

Vzporedno z izidom singla David ostaja eden najbolj izpostavljenih obrazov aktualne sezone oddaje Tvoje lice zvuči poznato, kjer se je uvrstil v veliki finale in s svojimi nastopi zaznamoval celotno sezono. Občinstvo je v zadnjih mesecih navdušil z imitacijami Halida Bešlića, Lepe Brene, Dina Merlina in številnih drugih, njegova evrovizijska imitacija španske predstavnice Melody pa je postala viralna tudi v Španiji. 

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Njegove nastope so na družbenih omrežjih delili oziroma komentirali tudi številni priznani glasbeniki, med njimi Doris Dragović, Tony Cetinski in Melody, od legendarne Lepe Brene pa je prejel celo osebni klic.

david amaro zbog tebe Tvoje lice zvuči poznato

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KOMENTARJI2

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PSIHOTERAPEVT
04. 06. 2026 17.05
Ne norcujte se iz folka prosim!
Odgovori
+2
2 0
PSIHOTERAPEVT
04. 06. 2026 17.04
Pa ka si ja nor :)
Odgovori
+2
2 0
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