David Amaro se z novo pesmijo vrača k sebi

Po pestrem obdobju, zaznamovanem z odmevnimi televizijskimi nastopi v hrvaški različici oddaje Znan obraz ima svoj glas, David Amaro v poletje vstopa z novo glasbeno zgodbo – singlom Zbog tebe. Kot pravi, pesem nosi močno pozitivno energijo, lahkotnost in emocijo poletne zaljubljenosti, hkrati pa predstavlja novo poglavje v njegovem življenju in ustvarjanju. "Dolgo sem hrepenel po trenutku, ko bom lahko ponovno izdal tako veselo, iskreno in pozitivno pesem. Želel sem si energije, ki ljudi povezuje, jim polepša poletje in jih spomni na ljubezen." Posebno težo pesmi daje tudi dejstvo, da jo je posebej zanj napisal Geronimo, eden najuspešnejših avtorjev regionalne glasbene scene, ki že skoraj tri desetletja ustvarja uspešnice za Halida Bešlića in Crveno Jabuko.

David Amaro FOTO: Matic Gabriel

Do sodelovanja je prišlo po Davidovi izjemno odmevni imitaciji Halida Bešlića v oddaji Tvoje lice zvuči poznato, ki je Geronima tako navdušila, da ga je osebno kontaktiral in zanj napisal pesem. "Ko sem pesem slišal prvič, sem takoj vedel, da je to to. Točno takšno pesem sem si želel napisati tudi sam. Noro je, da ti nekdo napiše nekaj, kar je tako zelo blizu tebi – in to nekdo, ki stoji za največjimi hiti izvajalcev, katerih pesmi najraje izvajam tudi sam," je še povedal pevec. Besedilo pesmi govori o pravi ljubezni in zrelosti zanjo – o tem, da se prava ljubezen zgodi šele takrat, ko smo nanjo zares pripravljeni. Videospot za pesem Zbog tebe je bil posnet v Portopiccolu pod režijsko taktirko Matica Gabriela, s katerim David sodeluje že desetič. Zbog tebe tako ni le nova pesem, ampak začetek obdobja, ki ga David opisuje kot vrnitev k sebi – k pozitivni energiji, emociji in glasbi, ki jo želi deliti z ljudmi.

Vzporedno z izidom singla David ostaja eden najbolj izpostavljenih obrazov aktualne sezone oddaje Tvoje lice zvuči poznato, kjer se je uvrstil v veliki finale in s svojimi nastopi zaznamoval celotno sezono. Občinstvo je v zadnjih mesecih navdušil z imitacijami Halida Bešlića, Lepe Brene, Dina Merlina in številnih drugih, njegova evrovizijska imitacija španske predstavnice Melody pa je postala viralna tudi v Španiji.