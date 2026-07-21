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Glasba

David Amaro slavil na mednarodnem festivalu Biser Jadrana

Ljubljana, 21. 07. 2026 16.25 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
David Amaro

David Amaro je dosegel enega največjih mednarodnih uspehov svoje kariere. Na tretji izvedbi mednarodnega glasbenega festivala Biser Jadrana, ki je minuli konec tedna potekal v črnogorskem Tivtu, je s svojo skladbo Sine, javi se osvojil prvo mesto in postal veliki zmagovalec festivala.

Kot edini predstavnik Slovenije se je David Amaro pomeril z izvajalci iz Črne gore, Srbije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine ter Severne Makedonije. Za festivalski večer je strokovna komisija med 164 prijavljenimi skladbami izbrala le 25 finalistov, največ glasov strokovne žirije in občinstva pa je na koncu pripadlo prav Amarovi skladbi.

David Amaro je zmagovalec tretje izvedbe mednarodnega glasbenega festivala Biser Jadrana.
David Amaro je zmagovalec tretje izvedbe mednarodnega glasbenega festivala Biser Jadrana.
FOTO: Zoran Radonjić

"Iskreno, zmage res nisem pričakoval. Na festival sem se prijavil v zadnjem trenutku, zato je občutek še toliko lepši. Biti edini predstavnik Slovenije in zmagati v konkurenci odličnih izvajalcev iz vse regije mi pomeni ogromno," je ob razglasitvi zmage povedal Amaro.

David Amaro je prepričal z avtorsko pesmijo Sine, javi se.
David Amaro je prepričal z avtorsko pesmijo Sine, javi se.
FOTO: Zoran Radonjić

Zmagovalna skladba Sine, javi se je iskren poklon materi in družini ter govori o brezpogojni vezi med starši in otroki. Posebno težo ji daje tudi dejstvo, da je David avtor besedila in soavtor glasbe, ki jo je ustvaril skupaj z Mahirjem Sarihodžićem. Aranžma podpisujeta Krešimir Tomec in Mahir Sarihodžić.

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"Želel bi si, da bi to pesem ljudje vzeli za svojo, da jih spomni na njihovo vez z mamo in družino ter jih spodbudi, da te odnose negujejo," je o sporočilu zmagovalne skladbe povedal avtor.

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Njegova zmaga pa je odmevala tudi med organizatorji prireditve. Direktor festivala Bojan Delić je ob podelitvi nagrade poudaril: "Zmagal je izvajalec iz Slovenije, ki je imel morda celo najmanj možnosti za zmago, saj je bil v strokovni žiriji le en slovenski član. To pomeni, da si je zmago resnično prislužil."

Festival Biser Jadrana danes velja za eno pomembnejših poletnih glasbenih prireditev v regiji, letos pa ga je gostil Tivat. Za Davida Amara je zmaga pomembna potrditev njegove vse večje prepoznavnosti tudi zunaj slovenskih meja. Po uspešnem letu, v katerem je navdušil kot finalist hrvaške oddaje Tvoje lice zvuči poznato in odličnem odzivu na singel Zbog tebe, je zdaj osvojil še eno pomembno mednarodno priznanje in Sloveniji pripel veliko festivalsko zmago.

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