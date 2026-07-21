David Amaro slavil na mednarodnem festivalu Biser Jadrana

Kot edini predstavnik Slovenije se je David Amaro pomeril z izvajalci iz Črne gore, Srbije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine ter Severne Makedonije. Za festivalski večer je strokovna komisija med 164 prijavljenimi skladbami izbrala le 25 finalistov, največ glasov strokovne žirije in občinstva pa je na koncu pripadlo prav Amarovi skladbi.

"Iskreno, zmage res nisem pričakoval. Na festival sem se prijavil v zadnjem trenutku, zato je občutek še toliko lepši. Biti edini predstavnik Slovenije in zmagati v konkurenci odličnih izvajalcev iz vse regije mi pomeni ogromno," je ob razglasitvi zmage povedal Amaro.

Zmagovalna skladba Sine, javi se je iskren poklon materi in družini ter govori o brezpogojni vezi med starši in otroki. Posebno težo ji daje tudi dejstvo, da je David avtor besedila in soavtor glasbe, ki jo je ustvaril skupaj z Mahirjem Sarihodžićem . Aranžma podpisujeta Krešimir Tomec in Mahir Sarihodžić.

"Želel bi si, da bi to pesem ljudje vzeli za svojo, da jih spomni na njihovo vez z mamo in družino ter jih spodbudi, da te odnose negujejo," je o sporočilu zmagovalne skladbe povedal avtor.

Njegova zmaga pa je odmevala tudi med organizatorji prireditve. Direktor festivala Bojan Delić je ob podelitvi nagrade poudaril: "Zmagal je izvajalec iz Slovenije, ki je imel morda celo najmanj možnosti za zmago, saj je bil v strokovni žiriji le en slovenski član. To pomeni, da si je zmago resnično prislužil."

Festival Biser Jadrana danes velja za eno pomembnejših poletnih glasbenih prireditev v regiji, letos pa ga je gostil Tivat. Za Davida Amara je zmaga pomembna potrditev njegove vse večje prepoznavnosti tudi zunaj slovenskih meja. Po uspešnem letu, v katerem je navdušil kot finalist hrvaške oddaje Tvoje lice zvuči poznato in odličnem odzivu na singel Zbog tebe, je zdaj osvojil še eno pomembno mednarodno priznanje in Sloveniji pripel veliko festivalsko zmago.