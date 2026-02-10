Naslovnica
David Amaro: Tudi boleče ljubezni nas spomnijo, da znamo ljubiti

Ljubljana, 10. 02. 2026 18.13

Avtor:
K.Z.
David Amaro

Tik pred valentinovim, ko se misli pogosto vračajo k ljubezni, spominom in prvim čustvom, David Amaro predstavlja novo pesem z naslovom Hana. Nastala je v spomin na prvo ljubezen, ki jo je opazoval pri mladem paru iz Hrvaške. Na željo enega izmed njiju je pesem dobila obliko spomina na njuno prvo ljubezen.

David Amaro predstavlja novo pesem z naslovom Hana, ki govori o resnični zgodbi in resnični osebi. Nastala je v spomin na prvo ljubezen, ki jo je opazoval pri mladem paru iz Hrvaške, starem 17 in 18 let. Medtem, ko je opazoval, kako sta se Hana in njen takratni izbranec zaljubljala in kako se je ta ljubezen hitro končala, je začutil močno inspiracijo, njuna zgodba pa ga je spomnila na njegovo prvo ljubezen.

David Amaro predstavlja pesem Hana.
David Amaro predstavlja pesem Hana.
FOTO: Arhiv izvajalca

David pravi: "Ko sem bil star 18 let, sem tudi sam doživel svojo prvo ljubezen. Takrat sem prvič začel pisati pesmi, in prav ta trenutek mi je odprl novo dimenzijo čutenja." Zato želi, da se ob poslušanju pesmi Hana spomnimo svojih prvih ljubezni.

Preberi še David Amaro: Zaradi blišča se včasih zrušijo tudi ljubezni

"Tudi, če so bile za nekatere boleče, naj nas spomnijo na vse tisto lepo, kar so nam dale, saj so razlog za to, da danes sploh znamo ljubiti," je še dodal Amaro, ki trenutno živi v Zagrebu, kjer bo zaradi novega projekta ostal še naslednje tri mesece. Kot je razkril, je razlog bivanja v hrvaški prestolnici nekja, zaradi česar ga slovensko občinstvo že pozna, več pa bo znanega konec februarja.

Avtor glasbe in besedila je tudi tokrat pevec. Pod produkcijo pa se podpisuje glasbenik iz Trsta, Rok Dolenc. Video je zopet delo Matica Gabriela, ki je za Davida tokrat posnel že šesti videospot, v katerem kot par nastopata Lara Brance in Vid Vukelić.

osservatore
10. 02. 2026 21.46
"David pravi: "Ko sem bil star 18 let, sem tudi sam doživel svojo prvo ljubezen". Verjetno misli svojega prvega ljubimca?
