David Amaro: Tudi boleče ljubezni nas spomnijo, da znamo ljubiti

David Amaro predstavlja novo pesem z naslovom Hana, ki govori o resnični zgodbi in resnični osebi. Nastala je v spomin na prvo ljubezen, ki jo je opazoval pri mladem paru iz Hrvaške, starem 17 in 18 let. Medtem, ko je opazoval, kako sta se Hana in njen takratni izbranec zaljubljala in kako se je ta ljubezen hitro končala, je začutil močno inspiracijo, njuna zgodba pa ga je spomnila na njegovo prvo ljubezen.

David Amaro predstavlja pesem Hana. FOTO: Arhiv izvajalca

David pravi: "Ko sem bil star 18 let, sem tudi sam doživel svojo prvo ljubezen. Takrat sem prvič začel pisati pesmi, in prav ta trenutek mi je odprl novo dimenzijo čutenja." Zato želi, da se ob poslušanju pesmi Hana spomnimo svojih prvih ljubezni.

"Tudi, če so bile za nekatere boleče, naj nas spomnijo na vse tisto lepo, kar so nam dale, saj so razlog za to, da danes sploh znamo ljubiti," je še dodal Amaro, ki trenutno živi v Zagrebu, kjer bo zaradi novega projekta ostal še naslednje tri mesece. Kot je razkril, je razlog bivanja v hrvaški prestolnici nekja, zaradi česar ga slovensko občinstvo že pozna, več pa bo znanega konec februarja.