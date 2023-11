Poročali smo, da se je slovenski pevec David Amaro, ki ga je Slovenija spoznala v našem šovu Znan obraz ima svoj glas, uvrstil med najboljših 12 pevcev v hrvaškem šovu Superstar. V prvi oddaji v živo mu preboj v naslednji tekmovalni krog žal ni uspel, a to ne pomeni, da z nastopom ni navdušil.

David se je predstavil s pesmijo Pola sunca, duetom Marije Šerifović in Matije Cveka. Žirija, ki jo sestavljajo glasbena zvezdnica Severina, hrvaški producent Tonči Huljić, Nika Turković, predstavnica nove ere hrvaške pop glasbe, in Filip Miletić, srbski producent, so bili navdušeni. "Po tem nastopu se mi zdi, da vas kliče Marija Šerifović. Zelo lepo! Odpri malo več čustev, toliko je v tebi, super si bil," je komentiral Filip, Nika pa je dodala, da je pesem izvedel, kot da je njegova.

David Amaro v šovu Superstar znova navdušil, a ostal brez finala. FOTO: Luka Kotnik

"Po mojem mnenju je ta boljši od originala in bolj kompakten," je dodala Severina. "Odličen vokalist, odlično obvladaš, nimam kaj reči. Navdušena sem." Navdušenja ni skrival niti Tonči: "Imam samo eno besedo – top! Če bosta bog in pravica, se vidimo v finalu." Kljub navdušenju žirantov pa Davidu preboj ni uspel, saj so glavno besedo tokrat imeli gledalci.