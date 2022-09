David Amaro z novim videospotom odprto o svoji spolni usmerjenosti

David Amaro , tekmovalec šova Znan obraz ima svoj glas , je nedavno izdal novo pesem z naslovom Kreten . Glasbenik, znan po svojih energičnih pesmih in nastopih, je za skladbo izdal tudi videospot, ki je nastal pod režisersko taktirko vplivnice in pevke Nike Krmec . Ta se je v videospotu izkazala tudi kot igralka.

"Zabaval sem se pri vsaki sceni. To je bilo uradno najbolj zabavno snemanje vseh mojih videospotov do sedaj. Zabava, ki jo vidite v bazenu, ni bila prav nič zaigrana," je o snemanju za naš portal 24ur.com povedal glasbenik in dodal, da je dobra energija ključna za uspešno snemanje.

In zakaj pesem v srbščini? "Največkrat pišem v srbskem jeziku in se mi to zdi tudi najbolj naravno. Je pa bila to tudi želja, da bi se prebil na njihov trg," nam je še zaupal Amaro, ki je v preteklosti sicer ustvarjal tudi v slovenščini. Ob tem je priznal, da so njegova besedila za srbski trg velikokrat preveč kontroverzna, za kar mu je žal, saj ima državo zelo rad.

Amaro je sicer eden prvih slovenskih pevcev, ki odprto govori o svoji spolni usmerjenosti. To je znova dokazal tudi z videospotom, v katerem se poleg dveh deklet poljubljata tudi dva moška. "Hvala bogu imam svojo publiko v Sloveniji, ki rada posluša moje pesmi v srbščini. Zahvaljujoč njim imam lahko s pesmimi, ki niso v slovenskem jeziku, kariero v Sloveniji."

Pod skladbo se poleg Davida, ki se sicer ne želi opredeliti kot ustvarjalec, ki ustvarja zgolj v enem ali drugem jeziku, podpisuje tudi Goran Šarac, za produkcijo pa je poskrbel Luka Radaković Rale. Z igralskimi ter plesnimi sposobnostmi pa se je izkazala tudi srbska plesalka Tatjana Gajanović.