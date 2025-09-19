David Amaro: Zaradi blišča se včasih zrušijo tudi ljubezni

David Amaro se je pred leti predstavil v šovu Znan obraz ima svoj glas, kjer je navdušil s točkami in prepričal z glasom. Glasba je odtlej postala njegovo življenje, oboževalcem pa zdaj predstavlja novi singel, ki ga je poimenoval Princ, s katerim začenja novo poglavje.

Kot pravi David Amaro, je bilo leto 2015 eno najtežjih in najbolj prelomnih v njegovem življenju, a ga je oblikovalo in pripeljalo do novega poglavja, ki ga začenja s pesmijo Princ, za katero pravi, da je njegovo najintimnejše delo, ki ga je do zdaj predstavil javnosti.

David Amaro predstavlja singel z naslovom Princ. FOTO: Matic Gabriel icon-expand

"Ko se spreminjaš, te redkokdo resnično razume. Ljudje ne vedo, kaj se v tebi dogaja; vidijo le zunanjost in predvidevajo. Običajno napačno. A resnico vemo le mi sami. Pred vas sem stopil z nasmehom, a za njim so se skrivali trenutki, ki so bili vse prej kot lahki. Spremenil sem se. Postal sem princ," je ob izidu novega singla povedal David, ki je dodal: "Princ je moja najbolj osebna pesem do zdaj. Govori o tem, da prava moč pride iz ran in izkušenj, ne iz blišča. To je krona, ki jo nosim jaz in samo jaz vem, koliko je stala."

Prav z novim singlom pa pevec začenja tudi novo osebno in glasbeno poglavje: "Pesem Princ je začetek novega poglavja, ker sem v letošnjem letu veliko doživel in se posledično spremenil. Nov začetek je bil nujen, da lahko to iskreno pokažem tudi skozi glasbo. V tem obdobju na oder stopam bolj miren v sebi, z več samovrednosti in poguma, predvsem pa z jasnim občutkom, da sem tam kot resnično jaz."

Videospot za pesem Princ je nastal v Benetkah. FOTO: Matic Gabriel icon-expand

Pesem z močnim osebnim sporočilom je tako želel deliti s svojimi poslušalci, saj je tudi njemu pomembno, da jim skozi svojo zgodbo pove o svojih izkušnjah in z njimi ustvari močnejšo vez. "Verjamem, da se ravno skozi osebno zgodbo ustvarja najmočnejša vez z ljudmi. Nihče ni dolžan razkriti svojih ran, a ko to storiš, pod svojimi pogoji, dobi pesem dušo," pravi David.

Videospot je nastal v Benetkah

Princ ni zgodba o biserih in zlatu, temveč o kroni, stkani iz težkih ran in spominov – kroni, ki jo lahko nosi le sam. Besedilo in glasbo je pevec napisal sam, za snemanje videospota pa se je z ekipo odpravil v Benetke.

David Amaro s singlom Princ začenja novo poglavje. FOTO: Matic Gabriel icon-expand

"Benetke so simbol lepote in statusa, a vsaka popolnost nosi svojo ceno – Svaki je biser jedna suza u noći.' Prav zaradi tega blišča se včasih zrušijo tudi ljubezni. Zato so postale popolna kulisa za zgodbo Princa," nam je o izbiri lokacije povedal pevec, ki je za video združil moči z Maticem Gabrielom.