David Amaro zdaj tudi učitelj petja: Povpraševanje je ogromno

David, kot je razvidno iz družbenih omrežij, si se podal na novo karierno pot. Zadal si si nov cilj. Postajaš učitelj petja. Od kod ideja za to?

Morda res zveni kot nova karierna pot, a meni je to le nek naraven del mojega razvijanja kot glasbenik in vokalist. Zadnji dve leti so me ljudje vse bolj intenzivno spraševali, če lahko pridejo k meni na učne ure, saj bi si želeli izpopolniti svoj vokalni izraz. Ta vprašanja so še bolj intenzivna, ko imam nek večji vokalni nastop, kot npr. po mojem nastopu na Emi in v oddaji 'Superstar Croatia'.

Si si to vedno želel postati ali je to nekaj, kar se je razvilo skozi leta glasbenega ustvarjanja?

Ta želja se razvila skozi leta, nikoli pa nisem šel v razvijanje svojega vokala z namenom, da nekega dne postanem učitelj petja, temveč zato, da sebi olajšam petje in da v le-tem začnem dejansko uživati, saj sem pred leti tudi sam imel ogromno težav s tremo, vero vase, v svoj vokal, v tehniko ipd. Po dolgoletnem delu z mojim glavnim vokalnim mentorjem Wayneom Ellingtonom v Manchestru, različnih turnejah po glasbenih delavnicah po Evropi z njim in prav tako dolgoletnem razvijanju pri moji izjemni vokalni mentorici Željki Predojević Korošec v Sloveniji sem pa videl, da imam že dovolj znanja, da ga lahko predam tudi naprej. Zelo sem vesel, da imam tako z Wayneove in Željkine strani blagoslov. Željka me je v zadnjem letu še posebej vzpodbujala.