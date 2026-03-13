Naslovnica
Glasba

David Amaro 'zrušil' španski splet: Ljudje mi pišejo vsako minuto

Zagreb, 13. 03. 2026 07.00 pred 1 uro 3 min branja 1

Avtor:
Eva Mavrič
David Amaro

Slovenski glasbenik David Amaro je z nastopom v hrvaški različici šova Znan obraz ima svoj glas navdušil s transformacijo v lanskoletno špansko evrovizijsko predstavnico Melody. Ne le da je njegov nastop požel pozitivne odzive v širši regiji, glas je segel v 'deveto vas' – v Španijo, kjer je David čez noč postal hit. Kako je bilo obuti visoke pete in nadeti drzen kostum 'dive', je razkril v pogovoru za 24ur.com, kjer je spregovoril o dejstvu, da se je na njegov nastop odzvala tudi Španka sama.

David, s pesmijo Esa Diva si navdušil kot Melody. Kako se je bilo preleviti v divo, ki se je na odru večkrat preoblekla, izvajala akrobatske trike in pri tem ni zgrešila tona? Kaj je bil največji izziv?

Zavedal sem se, da moram biti zelo pozoren na prezenco in energijo, da je ne izgubim niti za sekundo. Ta del je zelo zahteven in te konkretno izčrpa, saj daš tudi tisto, česar nisi mislil, da imaš. Akrobacija in visoki toni na koncu so še najmanj, vse to se lahko izvede brez problema, če se energetsko 'šparaš'. Tega si nisem želel in sem zato čez celoten nastop imel v glavi samo to, da ne izgubim odra niti v enem trenutku, ostalo bo že. In je bilo.

Kako je bilo biti takšna diva za en večer?

Res ni lahko. Vmes pride tudi ego in ogromno nekih stvari, ki te ustrašijo, ker so me vseeno nazadnje oblekli v žensko dvakrat v življenju, in sicer v Sloveniji v oddaji Znan obraz ima svoj glas, a to je bilo sedem let nazaj in takrat sem to sprejel z bolj odprtimi rokami kot tokrat. V zadnjem letu se počutim bolj v moški energiji kot kadar koli, tako da sem moral imeti s seboj en psihološki klepet, saj sem se zavedal, v kakšen šov grem. Na Hrvaškem je namreč pravilo, da je vsak od 12 transformacij šestkrat ženska. Veseli me, da sem si dokazal, da je res to, da bolj ko si prepričan v svojo identiteto, bolje (čeprav težje!) se preleviš v tujo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ne le da si v tej epizodi zmagal in navdušil našo regijo, tvoj nastop je preplavil tudi španske medije, oglasila se je tudi Melody. Si pričakoval takšne odzive, kateri se te je najbolj dotaknil?

Niti malo nisem pričakoval. Dal sem že tudi intervjuje za španske radie, ljudje mi vsako minuto pišejo iz Španije, stvar je tam postala res viralna. Pa tudi na Hrvaškem, seveda. A Španija prevladuje. Priznam, da tega nastopa prej sploh nisem poznal in sploh nisem bil navdušen nad tem, da je to moja prva imitacija v šovu. Prav tako sem imel zelo malo časa, da ga preučim, in sem naredil najbolje, kar sem lahko. Počaščen sem, da je nad to izvedbo navdušena tudi sama izvajalka in cela Španija. Najbolj pa se me je dotaknilo to, da je kar nekaj ljudi iz Španije začelo objavljati mojo pesem z Eme 2022 'Še vedno si lepa' z željo, da se spet pojavim tam in posledično na evrovizijskem odru.

Transformacije ti niso tuje, navduševal si že v naši oddaji Znan obraz ima svoj glas. Kako ti je ta izkušnja pomagala?

Je pomagala, hkrati pa je tudi naredila stvari precej težje. Poznam sistem in proces tega šova iz Slovenije, na Hrvaškem pa se stvari delajo drugače. Niti slabše niti bolje, samo zelo drugače. Navaditi se na drugačen pristop, drugo ekipo, je bila kar bitka, s katero se še vedno ukvarjam, saj se šov še vedno snema. Je pa stvar, ki mi je iz Slovenije najbolj pomagala, to, da sem pripravljen na vse nepredvidljive stvari, ki se lahko zgodijo na odru in zunaj njega. V Znanem obrazu se jih je zgodilo veliko: od tega, da sem skoraj padel na odru, do tega, da se mi je med nastopom snel naglavni mikrofon in sem moral oddelati do konca. Do tega, da sem bil eno oddajo na odru z gripo. Če potegnem črto, hvaležen sem za to izkušnjo v Sloveniji. A sem se na koncu vseeno znašel v nekem zame čisto novem šovu, le z istim konceptom.

Gregor Ravnik na gregorjevo poslušalcem podaril novo pesem

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
kinimod
13. 03. 2026 08.01
Maljevac ga lajku , sem vidu
Odgovori
0 0
