Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Glasba

Hči Davida Bowieja razkrila, zakaj ni bila ob njem v dneh pred smrtjo

Los Angeles, 25. 02. 2026 20.00 pred 1 uro 2 min branja 4

Avtor:
A. J.
David Bowie in hči.

Ko je dobrih deset let nazaj umrl glasbena legenda David Bowie, je družina sporočila, da je zadnje trenutke preživel v krogu najbližjih. Manjkala je zgolj njegova hči Alexandra. Danes je javnosti razkrila, zakaj se ni mogla posloviti od očeta.

Hči legendarnega glasbenika Davida Bowieja, Alexandra Jones - Lexi, je prvič javno spregovorila o očetovih zadnjih trenutkih leta 2016 in dejstvu, da takrat ni bila ob njem.

Edina hči glasbenika in njegove žene supermanekenke Iman, 26-letna Alexandra, je bila takrat namreč še vedno na rezidenčnem zdravljenju v Utahu, kamor so jo namestili zaradi duševnih motenj. Že v mladosti se je spopadala z depresijo, motnjami hranjenja, samopoškodbami in uporabo prepovedanih substanc kot načinom soočanja s čustvenimi težavami. Ko je bila stara 14 let in se je zdravje njenega očeta začelo slabšati zaradi raka jeter, so družinski člani in terapevti odločili, da jo morajo odpeljati na strokovno zdravljenje.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Lexi je na svojem Instagramu objavila daljši posnetek, v katerem je deset let po smrti svojega očeta pojasnila, da jo je njegova diagnoza leta 2014 pripeljala do popolnega živčnega zloma. Lexijina družina se je zato odločila, da potrebuje strokovno pomoč. Kot razkrije 26-letnica, naj bi jo proti njeni volji odpeljali v tako imenovani program "terapije v divjini", nato pa v stanovanjski center, kjer je več kot eno leto preživela v strogih pogojih in pod stalnim nadzorom. Povedala je, da je bila prestrašena in šokirana, saj ni vedela, kam gre in za koliko časa, predvsem pa, da so ji odvzeli nadzor nad lastnim življenjem.

V stanovanjskem domu je nato tudi izvedela, da je njen oče v 69. letu starosti podlegel v boju s težko boleznijo. "Imela sem priložnost govoriti z njim dva dni prej, natanko na njegov rojstni dan. Rekla sva si, da se imava rada. In potem sem videla objavo, da je umrl obkrožen z vso družino – razen mene," je povedala in priznala, kako zelo jo je ta stavek prizadel.

David Bowie in hči.
David Bowie in hči.
FOTO: Profimedia

Dodala je, da danes na to sicer gleda z distanco in da je delno sprejela, kar se je zgodilo, čeprav bolečina ni izginila. Kljub težkim izkušnjam verjame, da jo je vse to čustveno okrepilo in da se zdaj bolj zaveda same sebe. Lexi, katere polbrat je režiser Duncan Jones, je dejala, da svojo zgodbo deli, da bi bila resnična, ne le tihi spomin.

"Ne bom se pretvarjala, da se ni zgodilo," je zaključila. "Tudi to je del mojega zdravljenja."

david bowie hči alexandra jones poslednji trenutki

2nite o novi pesmi: Meja med izgubo druge osebe in izgubo samega sebe zbledi

KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Betuul
25. 02. 2026 21.00
Grdo od mladenke?? Lahko bi bolje poskrbela zase !
Odgovori
0 0
medŠihtom
25. 02. 2026 20.36
za sabo je zapustil zgolj nesrečne otroke. tako kot marsikdo od vas.
Odgovori
+1
1 0
a res je
25. 02. 2026 20.57
Če se že pri 14 letih drogirajo, se lahko vprašaš kaj ji je bilo hudega glede na to, da je iz bogate družine.
Odgovori
0 0
Betuul
25. 02. 2026 21.05
Vas skrbi sam zase! Starši so lahko le vzor vzgled poduk neka nit na poti odraščanja in razvoja pameti ipd ! A je potrebno prvo zagrabiti za 🌡tega ziher ni noben starš otroku pokazal??! Ampak vselej so starši starši kakršni koli so že ?? Pamet je v nas
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Najlepša grška imena, ki očarajo na prvi pogled
Skoraj devet mesecev ni vedela, da je noseča
Skoraj devet mesecev ni vedela, da je noseča
Ste resnično pripravljeni na starševstvo?
Ste resnično pripravljeni na starševstvo?
Ko otrok postane tarča ustrahovanja: kako prepoznati prve znake in kako ukrepati
Ko otrok postane tarča ustrahovanja: kako prepoznati prve znake in kako ukrepati
zadovoljna
Portal
Dino iz Kmetije je pristal na urgenci
Lepa Slovenka si je prislužila prvi poljub sezone
Lepa Slovenka si je prislužila prvi poljub sezone
Znani Slovenec je postal neprepoznaven
Znani Slovenec je postal neprepoznaven
To so hit kavbojke letošnjega leta
To so hit kavbojke letošnjega leta
vizita
Portal
Zdravniki opozarjajo: To vsak dan počne 90 % ljudi – in nevede uničujejo svoje telo
Ženska 23-kilogramski tumor na jajčniku zamenjala za simptome PCOS
Ženska 23-kilogramski tumor na jajčniku zamenjala za simptome PCOS
Zakaj se pojavijo prebavne težave po obroku
Zakaj se pojavijo prebavne težave po obroku
Čustvena otopelost: ko ne čutite ničesar več
Čustvena otopelost: ko ne čutite ničesar več
cekin
Portal
S 3 dnevi dopusta do 9 dni počitnic: prvomajski koledar 2026 ponuja izjemno priložnost
Odkrijte, zakaj je Elafonisi pravi raj na zemlji
Odkrijte, zakaj je Elafonisi pravi raj na zemlji
Nevarnost na bankomatu: prefinjen trik, ki v sekundi izprazni vaš račun
Nevarnost na bankomatu: prefinjen trik, ki v sekundi izprazni vaš račun
Življenje brez visokih stroškov in brez nenehnega stresa
Življenje brez visokih stroškov in brez nenehnega stresa
moskisvet
Portal
Tako je ikonični smučarski skakalec videti danes
Cesta smrti v Boliviji: zakaj velja za najnevarnejšo cesto na svetu
Cesta smrti v Boliviji: zakaj velja za najnevarnejšo cesto na svetu
Resnična zgodba o bitki za življenje v globinah
Resnična zgodba o bitki za življenje v globinah
Najbolj skrivnostni kraji na svetu: izginotja, ki še danes nimajo razlage
Najbolj skrivnostni kraji na svetu: izginotja, ki še danes nimajo razlage
dominvrt
Portal
S tem nikar ne hranite mačk
Osvežite staro kuhinjo: čarobne preobrazbe brez stroškov
Osvežite staro kuhinjo: čarobne preobrazbe brez stroškov
Zato morate imeti doma taščin jezik
Zato morate imeti doma taščin jezik
Uprava za veterinarstvo opozarja: pojavila se je bolezen Aujeszkega
Uprava za veterinarstvo opozarja: pojavila se je bolezen Aujeszkega
okusno
Portal
Zajtrk ni nujno zapleten in ti recepti so dokaz za to
Torta, o kateri bodo vsi govorili
Torta, o kateri bodo vsi govorili
Okusno kosilo v manj kot pol ure
Okusno kosilo v manj kot pol ure
Hrana, ki jo kuharski mojstri nikoli ne kupijo v trgovini
Hrana, ki jo kuharski mojstri nikoli ne kupijo v trgovini
voyo
Portal
Kmetija
Starec in pištola
Starec in pištola
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Ježek Sonic 2
Ježek Sonic 2
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1543