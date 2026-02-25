Hči Davida Bowieja razkrila, zakaj ni bila ob njem v dneh pred smrtjo

Hči legendarnega glasbenika Davida Bowieja, Alexandra Jones - Lexi, je prvič javno spregovorila o očetovih zadnjih trenutkih leta 2016 in dejstvu, da takrat ni bila ob njem. Edina hči glasbenika in njegove žene supermanekenke Iman, 26-letna Alexandra, je bila takrat namreč še vedno na rezidenčnem zdravljenju v Utahu, kamor so jo namestili zaradi duševnih motenj. Že v mladosti se je spopadala z depresijo, motnjami hranjenja, samopoškodbami in uporabo prepovedanih substanc kot načinom soočanja s čustvenimi težavami. Ko je bila stara 14 let in se je zdravje njenega očeta začelo slabšati zaradi raka jeter, so družinski člani in terapevti odločili, da jo morajo odpeljati na strokovno zdravljenje.

Lexi je na svojem Instagramu objavila daljši posnetek, v katerem je deset let po smrti svojega očeta pojasnila, da jo je njegova diagnoza leta 2014 pripeljala do popolnega živčnega zloma. Lexijina družina se je zato odločila, da potrebuje strokovno pomoč. Kot razkrije 26-letnica, naj bi jo proti njeni volji odpeljali v tako imenovani program "terapije v divjini", nato pa v stanovanjski center, kjer je več kot eno leto preživela v strogih pogojih in pod stalnim nadzorom. Povedala je, da je bila prestrašena in šokirana, saj ni vedela, kam gre in za koliko časa, predvsem pa, da so ji odvzeli nadzor nad lastnim življenjem. V stanovanjskem domu je nato tudi izvedela, da je njen oče v 69. letu starosti podlegel v boju s težko boleznijo. "Imela sem priložnost govoriti z njim dva dni prej, natanko na njegov rojstni dan. Rekla sva si, da se imava rada. In potem sem videla objavo, da je umrl obkrožen z vso družino – razen mene," je povedala in priznala, kako zelo jo je ta stavek prizadel.

David Bowie in hči. FOTO: Profimedia