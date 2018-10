David Garrett: Tisti rocker na violini z valčkom za mamo

V nemškem Aachenu rojeni David Christian Bongartz, je svetu bolje poznan kot "crossover" violinist David Garrett. Poznan je predvsem po kombinacije njegove karizme rocke zvezde in neverjetnega talenta. Večina ga ima za zvajalca klasične glasbe, ki hkrati briše meje med Mozartom in Metallico. Njegova čarobnost je prav v spajanju različnih glasbenih zvrsti, ki jih izvaja na vrhunskem nivoju klasičnega umetnika z rockerskim pridihom.

V Stožice je koncert pričel tako, da si je počasi utrl pot mimo občinstva do odra. Zanimivo je, da na koncertu igra tako pesmi elektronskih mojstrov kot sta Armin van Buuren in David Guetta (This is What it Feels Like, Dangerous), nato gre nazaj v zgodovino, saj izvede Superstition Stevieja Wonderja, filmsko temo Ghostbusters ali Kashmir Led Zeppelinov. Ne pozabi na sodobne uspešnice (Viva la Vida Coldplayev, Bitter Sweet Symphony zasedbe The Verve), prvi del pa je zaključil s Princeovo skladba Purple Rain.

V drugem delu je začel z Vivaldijevim valčkom, ki ga je posvetil svoji mami, ki je bila menda med občinstvom, nadaljeval z Nah Neh Nah Vaya Con Dios, Live and Let Die Wingsov, se lotil celo Eminema(Lose Yourself), nadaljeval pa sFix You (Coldplay) ter zaključil precej udarno s Springsteenovo Born in the USA, ter Killing in the Name(Rahga Against The Machine), za zaključek pa še Jacksonovo They Don't Care About Us. V dodatki pa še One Moment in Time pevke Whitney Houston. Med skladbami se je (pohvalno) trudil tudi s slovenščino, najbolj vnete oboževalke pa pred koncertom razveselil na srečanju, kjer so lahko dobile objem, avtogram in fotografijo z njim.