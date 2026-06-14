David Harbour prekinil molk o burnem albumu bivše žene

"Bilo je nenavadno," je David Harbour po obdobju molka sedaj povedal v intervjuju za Variety. "Verjamem, da ima vsak umetnik pravico uporabiti svoje izkušnje za ustvarjanje umetnosti, zato jo pri tem spoštujem." Dodal je: "O tem res ne morem povedati veliko več, ker gre za moje zasebno življenje. Kljub temu da mi mnogi ne dopuščajo zasebnosti, jo cenim. Cenim tudi življenja ljudi, s katerimi sem zasebno povezan. O tem preprosto ne bom govoril."

David Harbour in Lily Allen FOTO: AP

Na vprašanje, ali želi oporekati katerim od trditev na albumu, je odgovoril: "Zgodbe so zapletene. Zato pravim, da spoštujem njeno umetniško ustvarjanje in način, kako je skozi umetnost izrazila svojo izkušnjo. To pa ni bila moja izkušnja." V intervjuju za Vogue je Lily Allen povedala, da album združuje resnične dogodke in fikcijo. "Na albumu so stvari, ki sem jih dejansko doživela v zakonu, vendar to ne pomeni, da je vse dobesedna resnica. Album je navdihnjen s tem, kar se je dogajalo v najinem odnosu."