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Glasba

David Harbour prekinil molk o burnem albumu bivše žene

Los Angeles, 14. 06. 2026 08.00 pred 1 uro 1 min branja 1

Avtor:
E.M.
David Harbour, Lily Allen

Igralec David Harbour, zvezdnik serije Stranger Things, je prvič spregovoril o albumu svoje nekdanje žene Lily Allen. Spomnimo, pevka je na albumu West End Girl opisala burni razpad njunega zakona, vključno z nezvestobo in čustveno manipulacijo, pri čemer je pesmi označila kot "mešanico dejstev in fikcije".

"Bilo je nenavadno," je David Harbour po obdobju molka sedaj povedal v intervjuju za Variety. "Verjamem, da ima vsak umetnik pravico uporabiti svoje izkušnje za ustvarjanje umetnosti, zato jo pri tem spoštujem." Dodal je: "O tem res ne morem povedati veliko več, ker gre za moje zasebno življenje. Kljub temu da mi mnogi ne dopuščajo zasebnosti, jo cenim. Cenim tudi življenja ljudi, s katerimi sem zasebno povezan. O tem preprosto ne bom govoril."

David Harbour in Lily Allen
David Harbour in Lily Allen
FOTO: AP

Na vprašanje, ali želi oporekati katerim od trditev na albumu, je odgovoril: "Zgodbe so zapletene. Zato pravim, da spoštujem njeno umetniško ustvarjanje in način, kako je skozi umetnost izrazila svojo izkušnjo. To pa ni bila moja izkušnja." V intervjuju za Vogue je Lily Allen povedala, da album združuje resnične dogodke in fikcijo. "Na albumu so stvari, ki sem jih dejansko doživela v zakonu, vendar to ne pomeni, da je vse dobesedna resnica. Album je navdihnjen s tem, kar se je dogajalo v najinem odnosu."

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Spomnimo, par se je poročil leta 2020 v Las Vegasu, prisotni pa sta bili tudi pevkini hčerki, ki ju ima z nekdanjim možem Samom Cooperjem.

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KOMENTARJI1

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Amor Fati
14. 06. 2026 09.21
Videla ga je v eni priznani New Yorški restavraciji v druzbi ene zenske, in povzročila pravo sceno. Polila ga je z vinom in pred vsemi prisotnimi rekla, da jo je prevaral s stopetdeset kilsko sobarico. Ta zenska seveda ni normalna, ampak on ni nobeni svetnik. To ni bilo prvič, ko jo je prevaral.
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