David Morales slovenskemu občinstvu dokazal, da še ne sodi med staro šaro

Če didžej za gramofoni preživi tri četrtine svojega življenja in pri 61. letih po vsem svetu še vedno redno razprodaja najbolj priljubljena plesišča za več tisoč žurerjev, je to najboljši dokaz tega, da še ni za staro šaro in David Morales to zagotovo dokazuje. Bil zraven, ko se je na newyorških ulicah in v skladiščih rojeval house, ko se je le-ta odcepil od hip hopa, ko sta ga z remiksi za največje glasbene ikone s Frankiejem Knucklesom spravila na pop lestvice in radie in za to prejela tudi kak grammy, ko je osvojil super klube in mega festivale ... In še vedno je tukaj! Še vedno producira odlično muziko, ustvarja svoj radijski šov, se pojavlja na prestižnih založbah, kot je Defected, na njegovih klasikah pa nove uspešnice gradijo zvezde, kot sta J Balvin in Skrillex. In še vedno obožuje Slovenijo in Slovenija obožuje njega.

V Ljubljano se je vrnil po enem letu, da pa letošnji dogodek #FUKSi X-mas Oldies Goldies ni bil ponovitev lanskega, pa so poskrbeli še trije italijanski mojstri, ki so tudi orali klubsko in festivalsko ledino na sončni strani Alp, in sicer SPILLER, Paolo Barbato in Davide Manali. DJ SPILLER je slovenskim plesalcem že pred četrt stoletja zlezel pod kožo z 'brazilskima' klubskima hitoma Spiller From Rio (Do it Easy) in Batucada, v glasbeno zgodovino pa se je zapisal z nesmrtno Groovejet (If This Ain't love), s katero je do edinega hita, ki se je povzpel na vrh btitanske lestvice pripeljal Sophie Ellis-Bextor - in hkrati to preprečil spajsici Victorii Beckham. Cristiano je klubsko občinstvo navduševal tudi kasneje ('Sola', 'Jumbo', 'Urastar' ...), z njim so plesali v Ambasadi Gavioli in festivalih, kot je DiscoNautica. In ja, še vedno je odličen DJ, zadnje čase je zelo aktiven tudi pod okriljem priljubljenih znamk DEFECTED in GLITTERBOX.

"Nikoli ne vem, kaj bom zaigral, ko prispem na kateri koli nastop na svetu, vse, kar lahko naredim je, da pridem na prizorišče, zavrtim gumb in to je to. Nikoli ne načrtujem svojega nastopa. Ko začutim energijo občinstva, začnem igrati," je o svojih nastopih povedal Morales, ki pa tudi ljubljanskega ni načrtoval vnaprej. "Vsekakor lahko povem, da sem bil del klubske zgodovine Slovenije, z začetkom v Ambasadi Gavioli, ki je najbolj znan slovenski klub in je ikoničen. Včasih sem nastopal z dolgimi seti v Sloveniji. Danes vsi nastopajo z dveurnimi seti, jaz pa sem nastopil z šesturnim. Tudi danes sem nekomu dejal, da imam lepo zgodovino s Slovenijo in hvaležen sem, da me Slovenci imajo še vedno radi," je o svojem ponovnem obisku Slovenije povedal 61-letnik, ki pravi, da je pri teh letih težko vzdrževati formo. Ker gre za zahteven način življenja, pri katerem trpiš pomanjkanje spanca, pa je zelo pomembno pravilno prehranjevanje in treningi, pravi Morales, ki se glede tega zelo trudi. Ker je božič že za vogalom, pa je zvezdnik razkril še, da ta praznik vedno preživi s svojo družino.