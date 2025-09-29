Davor Radolfi ob 40. obletnici kariere: V Sloveniji se odlično počutim

Hrvaški pevec Davor Radolfi je s koncertom v razprodanih ljubljanskih Križankah obeležil 40. obletnico kariere. Kljub rahlemu prehladu je Radolfi brez težav odpel več kot dve uri in pol dolg koncert, ki je bil prepleten z njegovimi največjimi uspešnicami in številnimi presenečenji.

Poudaril je, da Slovenijo in njene prebivalce čuti kot svoj drugi dom. To je dokazal s tem, ko je odpel Avsenikovo Slovenija, odkod lepote tvoje. Spomnil je tudi na svoje prijateljstvo s Slavkom Avsenikom.

"Tukaj se vedno odlično počutim. Občinstvo je neverjetno, vedno pa se rad vračam tudi zasebno. Ni mesta v Sloveniji, kjer jaz in pokojni Oliver nisva pela. Tukaj imam tudi polno prijateljev, ki jih smatram kot prave prijatelje," je po koncertu poudaril Radolfi in dodal: "Počutim se odlično, ker obožujem takšno življenje. Glasba je od nekdaj del mojega življenja in tako bo ostalo za vedno."

Poklonil se je tudi legendam hrvaške glasbene scene. Med drugim je denimo zapel Pred tvojim vratima in Moj lipi anđele Oliverja Dragojevića ter Ne diraj moju ljubav klape Šufit.

"Odlično je bilo, koncerta sem se udeležila s prijateljico, na koncertu pa sva se ogreli s plesom, v katerega te ritmi Davorja Radolfija dobesedno potegnejo," je po koncertu dejala ena od obiskovalk.