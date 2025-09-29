Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerije GlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Glasba

Davor Radolfi ob 40. obletnici kariere: V Sloveniji se odlično počutim

Ljubljana, 29. 09. 2025 17.32 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
R. M.
Komentarji
0

Davor Radolfi je v Križankah, kjer je svoje oboževalke in oboževalce počastil s koncertom, obeležil 40. obletnico glasbene kariere. Kot je povedal, se v Sloveniji počuti kot doma. "Občinstvo je neverjetno, vedno pa se rad vračam tudi zasebno. Ni mesta v Sloveniji, kjer jaz in pokojni Oliver nisva pela," je dejal.

Hrvaški pevec Davor Radolfi je s koncertom v razprodanih ljubljanskih Križankah obeležil 40. obletnico kariere. Kljub rahlemu prehladu je Radolfi brez težav odpel več kot dve uri in pol dolg koncert, ki je bil prepleten z njegovimi največjimi uspešnicami in številnimi presenečenji.

Poudaril je, da Slovenijo in njene prebivalce čuti kot svoj drugi dom. To je dokazal s tem, ko je odpel Avsenikovo Slovenija, odkod lepote tvoje. Spomnil je tudi na svoje prijateljstvo s Slavkom Avsenikom.

"Tukaj se vedno odlično počutim. Občinstvo je neverjetno, vedno pa se rad vračam tudi zasebno. Ni mesta v Sloveniji, kjer jaz in pokojni Oliver nisva pela. Tukaj imam tudi polno prijateljev, ki jih smatram kot prave prijatelje," je po koncertu poudaril Radolfi in dodal: "Počutim se odlično, ker obožujem takšno življenje. Glasba je od nekdaj del mojega življenja in tako bo ostalo za vedno."

Poklonil se je tudi legendam hrvaške glasbene scene. Med drugim je denimo zapel Pred tvojim vratima in Moj lipi anđele Oliverja Dragojevića ter Ne diraj moju ljubav klape Šufit.

"Odlično je bilo, koncerta sem se udeležila s prijateljico, na koncertu pa sva se ogreli s plesom, v katerega te ritmi Davorja Radolfija dobesedno potegnejo," je po koncertu dejala ena od obiskovalk.

davor radolfi obletnica kariera križanke
Naslednji članek

V Novem mestu predstavili operni muzikal o Dragotinu Ketteju

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256