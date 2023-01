De Liri za videospot 'ugrabili' igralca iz Gospoda profesorja

Finalistki zadnje sezone Slovenija ima talent De Liri sta se v spomin vtisnili kot izjemni glasbenici, ki si ju brez harfe niti ne predstavljamo. In prav zaradi harfe ju mnogi ljudje enačijo z nežnostjo in prijaznostjo, kar pa seveda ne pomeni, da nista. A vseeno sta si v novem videospotu za pesem Kje si želeli pokazati še svojo drugačno plat, malce bolj divjo. Prvič pa sta se tudi igralsko preizkusili, pri čemer jima je pomagal tudi Tine Ugrin, ki ga sicer poznamo iz serije Gospod profesor.

"Videospot za pesem Kje si prikazuje ljubezenski štirikotnik," pravita dekleti dua De Liri. Zala se zaplete s fantom, ki ga v spotu igra Tine Ugrin, igralec iz serije Gospod profesor. Ta fant ima punco in Zali obljublja, kako bo punco pustil, bo samo z njo, hkrati pa cel čas išče izgovore, zakaj ne more priti, zakaj ne more preživeti več časa z njo, dokler enkrat brez pojasnila kar odide iz njenega življenja. "Zala se odloči, da pokliče njegovo punco Julijo in ji pove, kaj se je zgodilo in ji razkrije, da izigrava obe. Odločita se, da ga skupaj poiščeta in se mu nekako maščujeta. Med tem, ko se vozita okoli in ga iščeta, ga v parku vidita še s tretjo punco. Ko ta punca odide, ga uspeta ugrabiti in spraviti v svoj avto. Z njim v avtu se Zala odloči, da si bo na hitro popravila še tatu z njegovim imenom, zato zavijeta k tetoverki. Po končanem tetoviranju v naglici odideta iz tatu studia, saj ugotovita, da ju iščejo zaradi njunega dejanja. Fanta odpeljeta nekam ob gozdno cesto, kjer ga pustita in se mu tako maščujeta," nasmejano povesta glasbenici o videospotu, ki ga je režiral Matic Gabriel s pomočjo Amadeja Hercoga, ki je za moško vlogo predlagal 23-letnika, ki ga poznamo iz serije Gospod profesor.

icon-expand De Liri FOTO: Matic Gabriel

Tine Ugrin: Ko sta me morali ugrabiti, smo se nasmejali do solz Kot sta za 24ur.com povedali Zala in Julija, je Tineta Ugrina za vlogo v videospotu predlagal režiser Matic Gabriel. "Poslal nama je njegovo fotografijo, nama malo povedal o njemu in sva takoj vedeli, da bo v tej vlogi odličen, saj se je super odrezal že v Gospodu profesorju," je povedala Zala in dodala, da so se s Tinetom odlično ujeli, da so zelo hitro vzpostavili sproščeno vzdušje. "Zelo sva veseli, da je Tine sodeloval z nama, saj že ima izkušnje z igranjem in snemanjem. Zanimivo nama je bilo tudi spremljati nekoga, ki se s tem profesionalno ukvarja, saj sva se midve prvič znašli v igralski vlogi. Res sva veseli, da sva ga spoznali in sodelovali z njim."

icon-expand Tine Ugrin FOTO: Matic Gabriel

Veselje ob sodelovanju pa z njima deli tudi 23-letni Primorec, ki se 2. februarja vrača na VOYO v vlogi Tiborja v seriji Gospod profesor. "Zelo sem vesel, da sem bil lahko del njunega spota, ker sta dekleti odlični in sta unikatni glasbenici. Snemanje je bilo zabavno in sproščeno, pred sem, ker sta tudi oni dve takšni, zabavni. Delovalo je, kot da se poznamo že od prej. Že pri prvi sceni, kjer me morata ugrabiti in zbrcati v avtomobil, smo se nasmejali do solz."