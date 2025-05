Dear Annie so nenadoma najboljši domači bend

Dear Annie - Red Dress

Red Dress ali naslovna tema s prihajajočega prvega albuma kotlinske rockovske, natančneje shoegaze senzacije, je hkrati tudi funkovska primavera. Komad ima silovito dinamiko, začenjši z udarno in kar magnetno ritmiko ter dovolj drzno izvedeno nadgradnjo. Spričo dejstva, da so bili Dear Annie s singlom izdanim pred meseci še v slogovnem območju ikonskih shoegazarjev Cocteau Twins, je tole nerealno slastno. Vodilnemu rifu sta, rečeno simbolno, najbrž nekaj malega prispevala Tom Morello in Vernon Reid, medtem ko vokal koketira tudi z vehemenco Stevea Lacyja. Bravooooo!