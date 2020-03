Deep Purple napovedali nov album

"Deep Purple so se razširili v vse smeri brez omejitev in pustili svoji ustvarjalnosti prosto pot. 'Postaviti Deep nazaj v Purple' je bil napol šaljivi moto v studiu, potem ko je po prvi skladbi postalo jasno, da sta Bob Ezrin in skupina na poti, da ustvarita album, ki presega meje časa, hkrati pa izraža nejevoljo do trenutnega položaja sveta in naslavlja vse generacije," so zapisali v založbi.

"Vključili smo vse, kar je nasmejalo celoten bend, vključno z Bobom Ezrinom," je povedal kitaristSteve Morse in dodal, da so vedno uživali v ustvarjanju glasbe in "neverjetnem razkošju zvestega občinstva".

Pevec Ian Gillan je po pisanju portala že pred tem potrdil, da so novi studijski projekt snovali v lanskem letu: "Vsak član je prišel v vadbeni studio in nato v snemalni studio približno ob istem času, približno v istem dnevu in približno brez ideje o tem, kaj počnemo."

"Bilo je popolno naključje, čemur verjetno še nismo bili priča, odkar se je povsem enako zgodilo pred nekaj leti, ko smo prišli z nekaterimi idejami za Infinite ... V torek smo ustvarili še en album, v sredo pa smo šli v pub," je povedal Gillian.

Novo ploščo bo legendarna zasedba, ki, razen vmesne osemletne pavze, ustvarja od leta 1968, uvrščajo pa jo med pionirje hard rocka, predstavila na turneji po Evropi, ki jo bo začela 31. maja v Moskvi ter sklenila 28. oktobra v Amsterdamu. Sloveniji najbližje bo 4. julija v avstrijskem Železnem na festivalu Lovely Days.