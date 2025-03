Dejan Dogaja in 6pack Čukur: Glasbo oba ustvarjava za zabavo!

Dejan Dogaja in 6pack Čukur sta združila moči v pesmi All in, za katero sta posnela tudi videospot. Dejan, ki 6pack Čukurja spremlja že od malih nog, ne skriva navdušenja nad skupnim projektom. "Glasbo oba ustvarjava za zabavo!" pravita glasbenika.

Glasba ne pozna meja in žanrskih okvirjev – to sta dokazala Dejan Dogaja in 6pack Čukur, ki sta združila moči v pesmi All in. Čeprav prihajata iz različnih glasbenih svetov, ju povezuje enaka filozofija: glasbo ustvarjata za zabavo in užitek. "Glasba je univerzalni jezik, ki povezuje, zato vedno rad sodelujem z drugimi glasbeniki, še posebej s tistimi, ki prihajajo iz drugih žanrov. Prav iz takih sodelovanj nastanejo najbolj zanimive stvari. Slovenija je majhna, vendar je glasbeni okus poslušalcev vseeno širok – danes lahko nekdo recimo posluša 6packa, v petek bo obiskal koncert kakšnega pop banda, v nedeljo pa bo plesal na veselici ob zvokih harmonike. Zakaj se torej ne bi ti svetovi združili v takem projektu? Ko gre za glasbo, je važno samo to, da je poslušalcem na koncu izdelek všeč. Meje, sploh v glasbi, obstajajo samo, če jih postavljamo sami," pove Dejan Dogaja, 6pack pa je za našo ekipo dodal:"Komad je zelo preprost, ampak preproste komade je zelo težko narediti."

6pack Čukur in Dejan Dogaja

Podobno razmišlja tudi 6pack Čukur, ki glasbo vidi kot način izražanja zabave in pozitive. Čeprav se je v svojih začetkih včasih dotikal družbene kritike, se je tega z leti naveličal. Danes ustvarja glasbo, ki sprošča in nasmeje. "Vedno sem se imel za človeka, ki uživa v življenju, in enako čutim pri Dejanu. Ne obremenjuje se s tem, kaj bodo rekli drugi, preprosto dela to, kar mu je všeč. In prav zato sem brez oklevanja sprejel povabilo k sodelovanju. All in je pesem, ki odraža to filozofijo – življenje je treba živeti na polno, brez nepotrebnega kompliciranja. Preprostost besedila ni pomanjkljivost, ampak bistvo – vsak dan moramo dati vse od sebe in živeti All in," razlaga priljubljeni raper, ki poleg glasbene kariere svoje znanje keramičarstva predaja dijakom na Srednji gradbeni, geodetski in okoljevarstveni šoli v Mariboru.

Dejan Dogaja je glasbenik, ki rad spremlja in podpira delo ostalih slovenskih glasbenikov. Kadar mu čas dopušča, z veseljem obišče tudi njihove koncerte, ne glede na glasbeni žanr. "Sam sem sicer odraščal ob narodno-zabavni glasbi in Avsenikovih melodijah, sem pa kot najstnik imel obdobje, ko sem si želel postati raper. In že takrat sem začel spremljati 6pack Čukurja, ki ga zelo cenim in spoštujem še danes. Ko sem prvič slišal All in, sem takoj vedel, da moram poklicati Boštjana. Zdi se mi tudi, da ni ne politično ne kakor koli drugače obremenjen s tem, kar ustvarja in izdaja," še doda Dejan, ki je velenjskega raperja spoznal že pred osemnajstimi leti, ko se je kot najstnik udeležil otroškega glasbenega tekmovanja, v katerem je bil v komisiji ravno 6pack Čukur, zanj pa pravi, da mu je bil kot nekakšen mentor."Že dolgo nazaj sva se spoznala, vmes že večkrat srečala, potem pa nastane ta kombinacija. Moramo slediti trendom, jaz pa sem znan po tem, da delam kombinacije, in ta je naslednja na vrsti. Skupaj z Dejanom sva posnela spot in vse ostalo. Veselim se izzivov, ki naju čakajo," pa je za našo ekipo povedal raper.

6pack Čukur in Dejan Dogaja